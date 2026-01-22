2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Agrárium Nagy István

Triplázni készül a Sano Csémen

mfor.hu

A bajor tulajdonú Sano-Modern Takarmányozás Kft. tízmilliárd forintos beruházással új takarmánykeverő üzemet épít a Csémen meglévő gyára mellett, így megháromszorozza az itt készülő állati táp mennyiségét.

A beruházást a magyar kormány 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette – jelentették be a létesítmény csütörtöki alapkőletételén, amiről az MTI számolt be.

Nagy István agrárminiszter az alapkőletétel előtti köszöntőjében kiemelte, hogy a 2027-ig tartó KAP Stratégiai Tervben az élelmiszer és feldolgozóipar számára csaknem 500 milliárd forint áll rendelkezésre.

Mivel lehet jól tartani?
Mivel lehet jól tartani?
Fotó: DepositPhotos.com

Nagy István hozzátette, eddig három pályázati kiírás jelent meg, a döntések alapján több mint 900 élelmiszeripari és feldolgozóipari projekt kapott támogatást, 450 milliárd forint értékben. Ezen belül 73 takarmánygyártó üzem részesült csaknem 80 milliárd forintnyi támogatással.

Csorba Zsolt, a Sano-Modern Takarmányozás Kft. ügyvezetője elmondta, az új késztápkeverő üzem a magyar, román, szlovák és bolgár szarvasmarha- és sertéstelepeket látja el takarmánnyal, valamint egyéni felhasználóknak értékesítenek.

Az üzemben két gyártósort alakítanak ki, sertés- és szarvasmarha-táp készítésére. A létesítmény tervezett kapacitása óránként 60 tonna, így évente 120 ezer tonna késztáp gyártását teszi lehetővé. A gyárat egy 2400 négyzetméteres raktár egészíti ki. A beruházás a tervek szerint 2028 októberében készül el.

A Sano-Modern Takarmányozás Kft., a német Sano csoport leányvállalataként 1994 óta van jelen a Magyarországon. A cég takarmánykeverő üzeme 2007-ben épült meg Csémen, ennek fő profilja a takarmánykiegészítő koncentrátumok gyártása.

A cégcsoport összesen 35 milliárd forintot fordított beruházásokra, megvásárolta a komáromi Solum Mezőgazdasági Zrt-t, valamint világszínvonalú sertés- és szarvasmarhatelepeket alakított ki a térségben.

A Sano-Modern Takarmányozás Kft. 40 embert foglalkoztat, 2023-ban 12 milliárd forint árbevételük volt, 1 milliárd forint adózott eredmény mellett, 2024-ben az árbevétel 7,5 milliárd forintra csökkent, míg az adózott eredmény 1,3 milliárd forintra emelkedett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy a baj az akácmézzel

Beütött a klímaváltozás a hazai méhészeknek. Akácmézből tavaly a szokásos 12-15 ezer tonnának csak a negyede termett, ezért júniusban 80 százalékkal ugrott meg az akácméz felvásárlási ára.

Magyar Péter összetűzésbe keveredett Strasbourgban, a kérdés, hogy kikkel

Magyar Péter összetűzésbe keveredett Strasbourgban, a kérdés, hogy kikkel

Több ezres gazdatüntetést szerveztek ma Strasbourgban az EU-Mercosur megállapodás ellen. A Fidesz és a Tisza is összecsapott egymással verbálisan.

Végrehajtás indult Kósa Lajos rokonának cégénél – több tízmillárdot tehet ki az okozott kár

Végrehajtás indult Kósa Lajos rokonának cégénél – több tízmillárdot tehet ki az okozott kár

Fordulat a Bászna Gabona Zrt. ügyében.

Rossz hír érkezett a madárinfluenzáról Magyarországon

Rossz hír érkezett a madárinfluenzáról Magyarországon

Újabb vármegyében jelent meg.

Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Sikkasztást gyanítanak.

Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

A Nobel-békedíj nem átruházható, megosztható vagy visszavonható, jelentette ki a Norvég Nobel Intézet, miután a tavalyi díjazott, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető azt sugallta, hogy díját Donald Trump amerikai elnöknek adhatja.

Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

A december 18-i tízezres brüsszeli demonstrációsorozat után nehéz döntések előtt áll az Európai Bizottság a javasolt agrárreform és a január 12.-én esedékes Mercosur megállapodás finomításában. Kisebb engedmények jöhetnek, de a szerkezetváltás és a  támogatási plafon biztosnak látszik.

Nagy István brüsszeli merényletet lát

Nagy István brüsszeli merényletet lát

Az agrárminiszter szerint az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és az agrárium ellen.

A tejágazat nem a hóeséstől szenved

A tejágazat nem a hóeséstől szenved

Zuhanni kezdett a tavalyi év második felében a tej felvásárlási ára az európai piacokon.

Herpeszvírusos sertésállományt kell megsemmisíteni Somogyban

Aujeszky-betegség vírusának jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy somogyszobi tenyészsertés-állomány állatainál. A fertőzés jelenlétét a sertéstartó vállalkozás további kettő, szintén Somogy vármegyében működő telepén is azonosította a hatóság. Az érintett állományok esetében a hatósági intézkedések folyamatban vannak, a telepeken járványügyi zárlat került elrendelésre.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168