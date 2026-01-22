Triplázni készül a Sano Csémen

A beruházást a magyar kormány 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette – jelentették be a létesítmény csütörtöki alapkőletételén, amiről az MTI számolt be.

Nagy István agrárminiszter az alapkőletétel előtti köszöntőjében kiemelte, hogy a 2027-ig tartó KAP Stratégiai Tervben az élelmiszer és feldolgozóipar számára csaknem 500 milliárd forint áll rendelkezésre.

Mivel lehet jól tartani?

Fotó: DepositPhotos.com

Nagy István hozzátette, eddig három pályázati kiírás jelent meg, a döntések alapján több mint 900 élelmiszeripari és feldolgozóipari projekt kapott támogatást, 450 milliárd forint értékben. Ezen belül 73 takarmánygyártó üzem részesült csaknem 80 milliárd forintnyi támogatással.

Csorba Zsolt, a Sano-Modern Takarmányozás Kft. ügyvezetője elmondta, az új késztápkeverő üzem a magyar, román, szlovák és bolgár szarvasmarha- és sertéstelepeket látja el takarmánnyal, valamint egyéni felhasználóknak értékesítenek.

Az üzemben két gyártósort alakítanak ki, sertés- és szarvasmarha-táp készítésére. A létesítmény tervezett kapacitása óránként 60 tonna, így évente 120 ezer tonna késztáp gyártását teszi lehetővé. A gyárat egy 2400 négyzetméteres raktár egészíti ki. A beruházás a tervek szerint 2028 októberében készül el.

A Sano-Modern Takarmányozás Kft., a német Sano csoport leányvállalataként 1994 óta van jelen a Magyarországon. A cég takarmánykeverő üzeme 2007-ben épült meg Csémen, ennek fő profilja a takarmánykiegészítő koncentrátumok gyártása.

A cégcsoport összesen 35 milliárd forintot fordított beruházásokra, megvásárolta a komáromi Solum Mezőgazdasági Zrt-t, valamint világszínvonalú sertés- és szarvasmarhatelepeket alakított ki a térségben.

A Sano-Modern Takarmányozás Kft. 40 embert foglalkoztat, 2023-ban 12 milliárd forint árbevételük volt, 1 milliárd forint adózott eredmény mellett, 2024-ben az árbevétel 7,5 milliárd forintra csökkent, míg az adózott eredmény 1,3 milliárd forintra emelkedett.