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Trump vasárnap is hoppon maradhat az iráni békével

mfor.hu

Az irániak egyelőre nem írnának alá semmit.

A The Guardian a Reuters forrásaira hivatkozó beszámolója szerint vasárnap reggel katari tárgyalódelegáció érkezett Teheránba, hogy segítsenek véglegesíteni a háborút lezáró megállapodást. Iráni források szerint a katari külügyminiszter egyik tanácsadója is az országba érkezett, a látogatás célja pedig a „a diplomáciai folyamat legutóbbi fejleményeinek áttekintése”.

Trump amerikai elnök magyar idő szerint vasárnap hajnalban arról beszélt, hogy a megállapodás aláírását vasárnapra ütemezték, és ezután azonnal megnyílik majd a Hormuzi-szoros is.

Hozzátette azonban, hogy „várakozással tekintünk a közös munka elé Iránnal és a teljes Közel-Kelettel a hosszú távú jövőt illetően” – fogalmazott az amerikai elnök, ugyanakkor hozzátette, hogy amennyiben a folyamat nem zajlik „gyorsan, könnyedén és gördülékenyen”, rendelkezésre áll a

„végső alternatíva”.

Az iráni külügyi szóvivő, Eszmáíl Bagái ugyanakkor óvatosságra intett, és úgy fogalmazott, hogy az aláírás biztosan nem holnap történik meg, bár a következő napokban nem zárható ki.

A Guardian arról is, hogy Izrael vasárnap reggel 29 dél-libanoni falu lakóit szólította fel lakhelyük elhagyására, mielőtt az izraeli haderő csapásokat mérne a területre. Libanonban elvileg tűzszünet van érvényben az izraeli haderő és a Hezbollah fegyveresei között, és az iráni-amerikai megállapodásnak is fontos feltétele lenne iráni részről, hogy „minden fronton”, azaz Libanonban is véget érjenek a harcok.

 

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