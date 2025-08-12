4p
Agrárium Kazahsztán

Az UBM Csoport megépíti Kazahsztán legnagyobb premix üzemét

Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági cégcsoportja beruházási megállapodást írt alá a KazFoodProducts csoporthoz tartozó AsiaAgroFood JSC-vel egy közös vállalat létrehozásáról.

Az UBM idén ősszel, 25 millió dollár (mintegy 8,5 milliárd forint) értékű beruházással megkezdi Kazahsztán legnagyobb és egyben legfejlettebb technológiájú premixüzemének építését – közölte a vállalat. Az évi 48 ezer tonna kapacitású gyár az UBM összesen mintegy 20 milliárd forintos kazahsztáni beruházásának első ütemében épül fel Kazahsztán Almaty régiójában, és várhatóan 2027-ben kezdi meg a működését.

Az UBM távoli tájakon is épít
Fotó: UBM

Az UBM – hazánk piacvezető takarmánygyártó, és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoportja – tavaly jelentette be, hogy a tervek szerint körülbelül 50 millió eurós, azaz mintegy 20 milliárd forintos összértékű beruházással Kazahsztánban folytatja terjeszkedését. A premixüzem idén ősszel kezdődő építése mellett a cégcsoport várhatóan 2028-ig három, egyenként mintegy 100 ezer tonna éves kapacitású takarmánygyárat, továbbá egy laboratóriumot és egy oktatási központot is épít a közép-ázsiai országban, ahol összesen körülbelül 80-100 munkavállalót foglalkoztat majd.

Növekvő árbevétel

Az UBM tervei szerint a teljes kazahsztáni beruházásnak köszönhetően mintegy 15 százalékkal bővülhet a cégcsoport árbevétele.

A kazah takarmányipar éves premix felhasználása 25-30 ezer tonna közé tehető – jelenleg ezt a szükségletét a közép-ázsiai ország nagyrészt importból szerzi be, így a projekt jelentősen hozzájárul az importfüggőség csökkentéséhez és a helyi termelés fejlesztéséhez is. A fennmaradó mintegy 20 ezer tonna premixet az UBM elsősorban a volt szovjet utódállamokba exportálja majd.

„A közös vállalat létrehozása fontos lépés az ország takarmányipara számára. Jelenleg a takarmány-alapanyagok túlnyomó része külföldről érkezik. Az üzem elindítása részben kiváltja majd az importot, új munkahelyeket teremt, növeli a költségvetési bevételeket, és javítja az ágazat ellenálló képességét” – mondta el Sayan Ashenov, az AsiaAgroFood JSC igazgatótanácsának elnöke.

„Kazahsztán kiváló minőségű alapanyagokkal, tapasztalt szakemberekkel és kedvező iparági feltételekkel rendelkezik. A korábbi tervünk az volt, hogy egy 30 ezer tonna éves kapacitású premixüzemet építünk Kazahsztánban, azonban az újabb piackutatásaink és az exportlehetőségek alapján ennél is nagyobb keresletre számítunk” – tette hozzá Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója.

A partnerek

Az 1996-ban alapított UBM hazánk egyik legnagyobb mezőgazdasági cégcsoportja, amely Magyarország piacvezető takarmánygyártója (éves takarmánygyártási volumene meghaladja a 800 ezer tonnát), és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője. Az UBM Csoport Magyarországon, Szlovákiában és Romániában összesen 6 takarmánygyárat működtet; a cégcsoport 19 országba exportál, ezekből származik árbevételének több mint fele is. Az UBM Csoport a 2023. július 1-től 2024. június 30-ig tartó üzleti évében 198,66 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el. Az UBM Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) egyetlen agráripari cége, amelynek árfolyama a 2025. augusztus 11-i kereskedési napon 1180 forinton zárt.

A KazFoodProducts, amely az AsiaAgroFood JSC tulajdonosa is, egy diverzifikált, magas vállalati kultúrával rendelkező agráripari holding, amely a Kazah Köztársaságban működik. Tevékenysége a gabonatermesztéstől és az állattenyésztéstől kezdve a mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozásán át, a kész élelmiszertermékek előállításáig terjedő teljes értékláncot lefedi. A holding Európába, Ázsiába és az amerikai kontinensre exportálja termékeit.

