6p
Agrárium Élelmiszeripar, agrárium ESG Húsvét

Új divat – tartsunk boldog tyúkokat!

Elek Lenke
Elek Lenke

Ki gondolta volna, akárcsak pár éve, hogy a tyúktartás lényege a fenntarthatóság? Évszázadokig azt se tudta senki, mi takar ez a fogalom, a falusi gazdasszonyok viszont mind tartottak tyúkot, a nélkül, hogy tudták volna, mi fán terem a környezetvédelem. Ma értékeljük csak igazán, hogy elfogy minden maradék, kevesebb a gyom, a bogár és nem kell tojást meg csirkehúst vásárolni. Ma egyre többen felfedezik az otthoni haszonállattartás lehetőségét.

Van, aki hobbiból kezd tyúktartásba, újabban Budapest külvárosában is lehet hallani reggelenként kakasszót. Fiatal értelmiségi párok költöznek ki a nagyvárosból, rendbehoznak egy tanyát, az internet ott is elérhető. Más azért dönt így, mert valaha járt broilercsirke-üzemben, és azóta nem eszik baromfihúst.

Ahogy az egyik médiafelületen olvasható,

„a háztáji tyúktartás az egyik legegyszerűbb és legsokoldalúbb módja annak, hogy közelebb kerüljünk a természethez – és egyúttal önmagunkhoz is. Nem csupán friss tojást és húst biztosít, hanem egyfajta önellátóbb életmód része is lehet, amelyben fontos szerepet kap a tudatosság, az állatokkal való felelős bánásmód.”

A kutya meg a cica hamarosan családtaggá válik, amit nyújt, azt nehéz szavakba foglalni és forintosítani. De a tyúktartás sem csak a reggeli rántottához szükséges friss tojást biztosítja, azaz hasznot hoz, hanem „élő kapcsolatot is teremt a természettel, a saját udvaroddal, sőt, bizonyos értelemben önmagaddal is” – olvasható az epfo.hu-n. Ma már a neten szinte mindent megtudhatunk e foglalatosság részleteiről.

Az előnyök és a hátrányok áttanulmányozása után érdemes a dologba belevágni. Ismeretes, hogy a háztáji tojás nemcsak frissebb és ízletesebb, mint a bolti. Tudjuk, mit eszik a tyúk – és mit eszünk mi. A saját állattartás egy lépés az önellátás felé. A tyúkok szinte minden konyhai zöldséghulladékot hasznosítanak, így csökken a háztartási szemét is. Ha a takarmány vegyszermentes, az új lépés a fenntarthatóság felé.

A tyúkok figyelése, gondozása, az első tojás felfedezése talán még a mai gyerekeket is elragadják néhány percre a mobiljuktól. Azt tudjuk, hogy a baromfik kiváló rovarirtók, szívesen csipegetik a kerti kártevőket. Trágyájuk pedig értékes tápanyagforrás lehet a komposztálás során.

Nem csak a reggeli rántottához szükséges friss tojást biztosítja
Nem csak a reggeli rántottához szükséges friss tojást biztosítja
Fotó: DepositPhotos.com

Etetni, itatni szükséges naponta, no meg, takarítani az ólat, és odafigyelni az állatok egészségére. Ha elutazunk, gondoskodni kell helyettesről. Ezzel régen nem volt probléma, egyrészt mert a falusi népek legfeljebb a közeli vásárra utaztak, nem pedig több ezer kilométerre, másrészt a szomszéddal kisegítették egymást, hiszen ő is értett hozzá. Hajdan a háziasszonyok csak úgy mellesleg tartottak tyúkot – a kacsával, libával, pulykával tetemesebb volt a dolog –, a többi nagyobb állat meg a kert adta a teendők nagy részét.

Azzal számolni kell, hogy a szomszéd esetleg nem örül a kakaskukorékolásnak, ahogy Ön se annak, ahogy órákon át ugat a kutyája. A baromfit óvni kell a ragadozóktól és a betegségektől.

Ólépítés, kerítés, etető-itató, takarmány – ezek mind hozzátartoznak az induláshoz. A tyúkok alapvetően nem igényelnek hatalmas területet, de fontos, hogy kényelmesen elférjenek, tudjanak kapirgálni, mozogni, napozni, árnyékba húzódni. Csak így lesznek „boldogok”.

A kifutó legyen tágas, száraz és árnyékos

Egy kisebb kertben is elfér néhány, de érdemes számolni legalább 1-1,5 négyzetméterrel az ólban, valamint további 3-5 négyzetméter mozgástérrel tyúkonként a kifutóban. A terület legyen száraz, ne ázzon fel eső után sem, és lehetőség szerint kapjon némi árnyékot is – javasolják a szakemberek. A magas kerítés, esetleg a hálóval való befedés fontos lehet.

Biztosak lehetünk benne, hogy az elmúlt évszázadokban nem méricskélték ki ennyire a gazdák a szükséges területet, hanem tudták-látták azt az ősöktől.

A tyúkól építésről és a szükséges kellékekről ma már mindent megtudhatunk a neten. Ólat készen is lehet kapni, a falusi lakosok persze kinevetik azt, aki ezért pénzt ad ki, hiszen a ház hátulján lévő fészer maradék deszkáival meg a dróthálókkal, és két napi munkával, házilag is kényelmesen barkácsolhatók.

Mi a fontosabb: a hús vagy a tojás?

Ha valaki tyúktartásba akar fogni, mert a gyerekének tényleg biotojást akar feltálalni, nem árt, ha a kezdeteknél igénybe veszik szakember segítségét, például, hogy kiválassza a megfelelő fajtákat, amelyek tulajdonságairól egy nagyvárosi fiatal családnak fogalma sincs. Ehhez tudni kell mi az elsődleges. A tyúkhús – vagy a tojás?

A békés körülmények között élő „boldog” tyúkok akár tíz évig is elélhetnek. Már persze, ha nem akarunk rántott csirkét sütni ebédre. Ami egy idő után azért ütközik nehézségbe, mert előfordul, hogy a gazda „beleszeret” valamelyikbe. Időközben rájön, hogy mindegyiknek saját egyénisége van, majd ugyanúgy, mint a kutyáknak vagy macskáknak.

Mielőtt belevágunk, okvetlenül nézzünk utána a helyi önkormányzat állattartásra vonatkozó rendeletének és tájékoztassuk a szomszédokat. Érdemes olvasni a szaklapokat, mint a magyarmezogazdasag.hu, amelyek az aktuális teendőket illetően eligazítanak.

A szakemberek azt javasolják, hogy csak ellenőrzött, a szükséges állategészségügyi okmányokkal rendelkező, fertőzésmentes tenyészetből, megbízható kereskedőtől vásároljunk, hiszen az országban most is jelen van a madárinfluenza.   

Érdemes belelapozni egy nemrég megjelent könyvbe: az Így neveld a tyúkodat című kötetet Tóth Zoltán írta. A fiatalemberről azóta nagy képes riport is készült a legnépszerűbb női magazinban, amelyben kifejti, hogyan tért vissza a vidéki élethez, indította el a Városból viékre oldalát és az ahhoz kapcsolódó Facebook-oldalt.

Mindebbe belejátszott a Covid is, a pázmándi és környékbeli telkek ára három-négyszeresére emelkedett és egyre többen kezdtek visszatérni a saját zöldség, gyümölcs, vagy éppen hús és tojás termeléséhez. A tyúktartás mellett van egy kft-je, és közben kezdi írni a következő könyvet. A riportban arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeknek mennyire fontos, hogy ismerjék az állatokat és hogy kivegyék a részüket az apróbb teendőkből.

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

A közel-keleti háború hosszú elhúzódása esetén műtrágyakrízis jöhet. Az egyik típus, a karbamid esetén 50 százalékos a Perzsa-öböl globális részesedése, ezért már Nagy István is az Európai Bizottsághoz fordult az importengedélyezés miatt.

Sárgarépa

Sárgarépa: EU-s árrobbanást hozott az özönvíz

Az ibériai özönvizek alaposan megkavarták a sárgarépa uniós piacát. A kiesett spanyol, portugál termeléstől elszálltak az árak, mert a hiányt a holland cégek sem tudták pótolni. Itthon viszont – a vásárlók örömére, a termelők bánatára – az egy évvel ezelőttinek a hatodával kisebb a sárgarépa termelői ára, mert egyre csökken a fogyasztás.

sonka

A húsvéti sonkát még most nem drágítja az iráni háború

Hasznos tanácsokkal és piaci kitekintéssel készítette fel a vásárlókat a húsvéti csúcsfogyasztásra szerdán a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Szerintük az idei húsárak alacsonyabbak a tavalyinál, az iráni háború hatása pedig nem gyűrűzött be – egyelőre.   

A defláció jelei az élelmiszerpiacon – mikor csökkenhet a csirkehús ára?

Az elmúlt években az élelmiszer-infláció volt a gazdasági közbeszéd egyik legfontosabb témája. A gabonapiac és a takarmány-alapanyagok alakulása azonban most olyan folyamatokat jelez előre, amelyek középtávon az állattenyésztés költségeit is mérsékelhetik. Bárány Lászlóval, a Master Good ügyvezető-tulajdonosával beszélgettünk arról, hogyan változhatnak a takarmányárak, mikor jelenhet meg ezek hatása a húsárakban, és miért torpanhatott meg a fogyasztás 2026 elején.

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az orosz és fehérorosz műtrágya behozatalra kivetett vámok felfüggesztését kéri.

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Egy hónap sincs már húsvétig, és vésztjósló hírek érkeznek az uniós tojáspiacról. A Nyugat-Európában tomboló madárinfluenza-járvány miatt Németországban már egyre nagyobb a tojáshiány, égekbe szöktek az árak. Húsvétra vajon – az árrésstop dacára – itthon is rekordárak lesznek? 

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó – vélik az OKSZ-nél

De a vásárlóknak is fájdalmas bojkottot hirdetett követelt áprilistól az importtejekkel való akciózásra a terméktanács a hazai boltokban. Tényleg ez a megoldás a termelők bajára?

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 forint, míg a mélyalmos tojásé 100-110 forint között alakulhat darabonként, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árszinten juthatnak az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből.

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Ebben az évben sem szedik be ezt a díjat.

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Ezt kérik a feldolgozóktól és a kereskedőktől.

