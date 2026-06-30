Új miniszterelnöke van Litvániának

A litván parlament kedden miniszterelnökké választotta Mindaugas Sinkeviciust, az ország Szociáldemokrata Pártjának (LSDP) elnökét. Gitanas Nauseda elnök a múlt héten jelölte a 42 éves Sinkeviciust miniszterelnöknek, hogy a kormánykoalíció átalakításának részeként váltsa a szintén a balközép LSDP-hez tartozó Inga Ruginienét. Hivatalos kinevezését követően be kell mutatnia kormányát és kormányprogramját, amelyről a parlamentnek ismét szavaznia kell.

A parlament előtt mondott beszédében Sinkevicius stabilitást és felelős kormányzást ígért. „Litvánia nehéz időket él át” – mondta, utalva Oroszország Ukrajna elleni háborújára, amelyet a litván vezetés saját országa biztonságára nézve is közvetlen fenyegetésnek tekint.

A keddi parlamenti szavazást az előzte meg, hogy három litván parlamenti párt megállapodásra jutott az új kormánykoalíció létrehozásáról. Az új kormánykoalíció létrehozásának kérdése azután került napirendre, hogy a szociáldemokraták a múlt hét végén úgy döntöttek, megszakítják az együttműködést a Hajnal a Nyemanon párttal, amelyet populista politika folytatásával vádoltak. A leendő koalíció résztvevői az elmúlt héten többször is kijelentették, hogy „újraindítanák a kormány működését”, és elképzelhetőnek tartják Inga Ruginiene leváltását a miniszterelnöki posztról.