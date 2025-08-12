2p
Új stratégia kell, különben vége ennek a kedvenc gyümölcsünknek

A kajszibarack iránti kereslet Magyarországon továbbra is erős, ám a termésbiztonság és a gazdaságosság érdekében átfogó újraszervezésre van szükség a gyümölcs termesztésében.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a termelők együttműködésével már idén elindult egy kutatás-fejlesztési program – mondta Mendel Ákos, a MATE Kertészettudományi Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádiónak.

Fotó: Wikipédia/Silverije

A szakember szerint a tavaszi virágzás idején elszenvedett fagykárok idén a termőterületek 70-95 százalékát sújtották, ami súlyos kiesést okozott a termelőknek.

„A késői fagyok különösen a kajszi-, őszibarack- és korai cseresznyefajták esetében jelentenek komoly veszélyt” – emelte ki Mendel. Úgy véli, bár a tavaszi fagyok teljes elkerülése nem lehetséges, megfelelő fajta- és termőhelyválasztással, valamint korszerű technológiai megoldásokkal jelentősen csökkenthető a kockázat.

A cél olyan későn virágzó, jó fagytűrésű fajták telepítése, amelyek emellett magas áruminőséget és stabil hozamot biztosítanak.

Korábban írtunk erről:

A termőterület is fontos

Az optimális termőhelyek megtalálása ugyanakkor továbbra is kulcskérdés. Magyarország kajsziültetvényeinek mintegy 35-40 százaléka Pest vármegye déli részén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun vármegyében található – alacsony tengerszint feletti magasságú területeken, amelyek érzékenyebbek a fagyra. A fennmaradó 60-65 százalék az Északi-középhegységben, a Somogyi-dombságon és más magasabban fekvő vidékeken helyezkedik el, ahol fagykáros években is jobban teljesítenek a fák.

