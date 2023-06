Új területeken vethetnek be drónokat

Miközben az Európai Unióban az idén-jövőre várható a nagy áttörés a pilóta nélküli gépekkel végzett légi növényvédelemben, Kínában már több mint hétmillió hektárt kezelnek permetező drónokkal. De mit lehetne itthon és az EU-ban a kínai agridrónos tapasztalatokból hasznosítani? Egyebek között erre is keresték a választ a HRP és a DJI budapesti konferenciáján. A kínai példa előrevetíti a jövőt, ahol - az EU-ban is jelen lévő - két gyártó, az XAG és DJI együtt már a piac 80 százalékát uralja.

A gyakorlati bemutatóval is kiegészített rendezvényen az is szóba került, hogy a drónbalesetek legtöbbje emberi hibákra vezethető vissza. Ezen segíthet a mesterséges intelligencia is, de ehhez a gépeket is tanítani kell. Például a monitoring-, illetve a foltkezelést végző permetező drónt felkészíteni a felvétel elemzéséhez szükséges gépi látásra: ez gyom, ez kultúrnövény…

Kínai mintára. Fotó: Depositphotos

A nem nyilvános szakmai konferenciára - Portugáliától Csehországig - összesen 20 ország 70 európai mezőgazdasági drónértékesítője és disztribútora jött el Budapestre. Az érdeklődőknek bemutatták egyebek között a kínai gyártó teljes növényvédelmi drónflottáját is a feladathoz kifejlesztett speciális kiegészítőkkel, adapterekkel együtt. Olyat is, amelyekkel akár a tábla meghatározott pontjára a levegőből ledobva gyorsan célba juttatni a szükséges eszközöket, dolgokat. A konferencia szervezésében közreműködő MyActionCam Kft. jóvoltából a résztvevők láthatták, hallhatták például azt az ipari drónokhoz kifejlesztett extra erős hangszórót is, ami madárijesztőként is bevált akár a seregélyrajok távoltartására. Bemutatkoztak a legújabb hőkamerás, multispektrális drónok is.

Ami a magyarországi drónos növényvédelmi felkészülést illeti, az uniós direktíva alapján megszülettek a hazai jogszabályok, egy éve megkezdődött a növényvédelmi drónpilóták képzése is. Már csak engedélyezett drónos növényvédő szerekre vár a szakma, hogy országosan, ipari méretekben beindulhasson a drónos növényvédelem.