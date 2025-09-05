Új vámokkal bünteti Kína az EU-t

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Kína szeptembertől ideiglenesen dömpingellenes vámokat vet ki az Európai Unióból származó sertéshús importjára – jelentette be a kínai kereskedelmi minisztérium pénteken.

A pekingi kereskedelmi minisztérium közleménye szerint az Európai Unióból (EU) származó sertéshúsimport „jelentős kárt okoz Kína sertéshús-iparának”.

A kínai hatóságok tavaly indítottak vizsgálatot az európai sertéshús-importtal kapcsolatban, és az előzetes megállapításuk szerint Európa dömpingeli a sertéshúst és az azokból készült termékeket a kínai piacon. Ezzel arra a gyakorlatra utaltak, amikor az árukat a gyártási költség alatt vagy az exportáló ország belföldi piacán alkalmazott árnál alacsonyabb áron értékesítik.

Ezért Kína szeptember 10-től 15,6 és 62,4 százalék közötti vámokat vet ki az említett importtermékekre. A döntés egyelőre ideiglenes, és letétet szednek be az európai uniós sertéshús-exportőröktől – áll a bejelentésben.

„Kína következetesen, óvatosan és visszafogottan alkalmazza a kereskedelmi jogorvoslati intézkedéseket. Határozottan ellenezzük az ilyen intézkedésekkel való visszaélést” - mondta a minisztérium szóvivője.

„Hajlandóak vagyunk párbeszéd és konzultáció útján együttműködni az EU-val a kereskedelmi feszültségek megfelelő kezelése érdekében, fenntartva a kínai-európai gazdasági és kereskedelmi együttműködés általános stabilitását” – tette hozzá.

A hivatalos kínai vámadatok szerint az ázsiai ország, a világ vezető sertéshús-fogyasztójaként tavaly csak Spanyolországból, a legnagyobb európai termelőtől 4,3 milliárd jüan (604,3 millió dollár) értékben importált sertéshús-termékeket.

Peking és Brüsszel kapcsolata az elmúlt években több kihívással nézett szembe. Kína tavaly júniusban indította meg vizsgálatát az EU-ból származó sertéshús-importtal kapcsolatban, néhány nappal azután, hogy Brüsszel ideiglenes vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre. A következő hónapban Peking további dömpingellenes vámokat vetett ki az európai borpárlatokra is, elsősorban a francia konyakra, de később a legnagyobb gyártók mentességet kaptak.

(MTI)

