Újabb 15 milliárdot oszt ki a kormány, csütörtöktől már be is lehet állni a sorba érte

Uniós társfinanszírozással indul a program.

A kormány célja, hogy olyan fejlesztési lehetőségeket biztosítson a tanyán élők számára, amelyek hozzájárulnak az élhető környezet fenntartásához, a korszerű infrastruktúra kiépítéséhez, valamint a lakhatási körülmények javításához. Ezért az Agrárminisztérium (AM) uniós társfinanszírozással 15 milliárd forint keretösszegű pályázati lehetőséggel támogatja a tanyák fejlesztését. A támogatási kérelmek benyújtására 2025. szeptember 4-től, azaz most csütörtöktől van lehetőség – ismertette az AM csütörtöki közleménye szerint Nagy István.

A tárcavezető közölte, hogy a „Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon” című pályázati felhívás kiemelt célterületei közé tartozik a tanyák villamosenergia- és ivóvízellátásának biztosítása, a szennyvízkezelés fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások – például napelemes rendszerek – alkalmazásának ösztönzése. Ezek a beruházások hosszú távon fenntartható és környezetbarát megoldásokat kínálnak az érintettek számára. A támogatási intenzitás megújuló energia felhasználására irányuló fejlesztések esetén 80 százalék, minden más tevékenység esetében 95 százalék lehet. Az igényelhető támogatás összege ivóvízellátást szolgáló beruházás esetén legfeljebb 13 millió forint, – azzal, hogy fúrt kút kialakításával történő ivóvízhálózat-fejlesztés összesen legfeljebb 7 millió forint lehet –, egyéb tevékenységekre legfeljebb 12 millió forint. Amennyiben a pályázó ivóvízellátást célzó fejlesztés mellett további tevékenységtípusra is nyújt be kérelmet, az elnyerhető támogatás összege elérheti a 25 millió forintot is – fejtette ki Nagy István.

Az agrárminiszter a közlemény szerint kiemelte, hogy a beruházások megvalósítását 25 százalékos előleg is segíti. Ezen előleg elszámolását követően további 25 százalékos előleg lehívására is lehetőség nyílik, ezzel elősegítve a pénzügyi kiszámíthatóságot a megvalósítás során. Fontos újítás, hogy önerő igazolása nélkül igényelhető az előleg. Kitért arra is, hogy támogatási kérelmet olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik a benyújtást megelőző legalább fél évben életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán éltek, és lakóhelyük vagy tartózkodási helyük is oda volt bejelentve. A végrehajtásra a támogatási okirat véglegessé válásának napjától két év áll rendelkezésre.

A pályázati felhívással kapcsolatos részletes információk a kap.gov.hu oldalon érhetők el, ahol a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében megvalósuló, 2027-ig tartó támogatási időszak további intézkedéseiről is tájékozódhatnak az érdeklődők – olvasható a közleményben.

