Újabb marhatelepeken bukkanhatott fel a szörnyű betegség

A rendkívül fertőző betegség márciusban több mint 50 év után jelent meg újra Magyarországon, egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen azonosították a vírust. A fertőzött 1700 marhát leölték, a tetemeket Bábolnán földelték el. Azóta a Győr-Moson-Sopron megyei Levélen is megjelent a vírus, itt közel 3000 szarvasmarhát kell leölni.

Az állatoknál a betegségre jellemző enyhébb tüneteket fedeztek fel, ezért a telep munkatársai azonnal értesítették az illetékes állatorvosokat, akik mintákat vettek, az eredményeket keddre ígérték. A farmon összesen 2300 tejelő tehenet tartanak, az istállók egy részét, ahol erre lehetőség volt, hermetikusan lezárták. A lap információi szerint a betegség gyanúja egy Darnózselin lévő telepen is felmerült, itt is vettek mintákat.

Egy újabb telepen, a magyar-szlovák határ magyarországi oldalán, Dunakiliti településen is megjelenhetett az igen fertőző ragadós száj- és körömfájás betegség, írja a Parameter.sk , vette észre a 444.

