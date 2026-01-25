Újabb nagy bejelentést tett az agrárminiszter

Több eszközzel is segíti a kormány a sertéstartókat a piaci nehézségeik okozta kihívások kezelésében – közölte az agrárminiszter vasárnap a közösségi oldalán.

Az Agrárminisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Nagy István elmondta: egyebek mellett rendkívüli 4 milliárd forintos mezőgazdasági csekély összegű támogatási programot hirdettek meg a tenyészkocatartók részére, továbbá tavaly év végén 500 millió forinttal emelték meg a tenyészkoca állatjóléti program éves keretösszegét.

A miniszter kiemelte, hogy a hazai sertéságazat az elmúlt években folyamatos kihívásokkal szembesült. A sertéstartás a magyar állattenyésztés egyik meghatározó ágazata, ami egyaránt fontos szerepet tölt be a belföldi ellátásban és az exportpiacokon. Működését nemcsak a hazai körülmények, hanem az európai és a globális piaci folyamatok is jelentősen befolyásolják.

Az utóbbi időszakban a klímaváltozás hatásai – különösen az aszály –, valamint az inputanyagok és az energiaárak emelkedése nehezítették az ágazat helyzetét. Ezeken túl fontos feladat a hazai sertésállomány afrikai sertéspestistől való mentességének megőrzése – idézték a sajtóanyagban Nagy Istvánt.

