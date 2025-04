Újabb szigorításokról döntöttek a Magyarországon tomboló vírus miatt

Az agrárminiszter arra kér mindenkit, hogy tartsa be a szigorú járványvédelmi intézkedéseket. A vírus csak közös összefogással győzhető le, a szakemberek azon dolgoznak, hogy minden állat biztonságban lehessen.

Nagy István a közösségi oldalán közölte, hogy megtiltják a külföldről érkező párosujjú patások átszállítását Győr-Moson-Sopron vármegyén. A kialakult állategészségügyi helyzetben kiemelten fontos a fertőtlenítés, ezért a kijelölt fertőtlenítési pontokat megerősítik, a kisüzemek számára is díjmentesen biztosítják a sterilizáláshoz szükséges vegyszereket.

Újabb szigorítások és intézkedések jönnek a ragadós száj- és körömfájás vírusának megfékezése érdekében, a szakemberek minden lehetséges eszközzel a betegség megállításán dolgoznak – jelentette be az agrárminiszter.

