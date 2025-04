Újabb szigorítást vezettek be a magyar határon

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A cikk szerint kötelező tisztítási, mosási és fertőtlenítési intézkedések vonatkoznak az üres közúti járművekre is, amelyek száj- és körömfájásra fogékony élő állatok vagy nyers tej szállítására szolgálnak. Ezeknek a járműveknek a Horvátországba történő belépés előtt fertőtlenítésen kell átesniük, melyről hivatalos igazolással kell rendelkezniük, és azt az illetékes hatóság kérésére be kell mutatniuk.

A 24.hu a police.hu tájékoztatására hivatkozva arról ír , hogy a páros ujjú patásokat érintő ragadós száj- és körömfájásjárvány miatt Szlovákia és Ausztria után Horvátország is ideiglenes határellenőrzést rendel el.

Szlovákia és Ausztria után a horvátok is szigorítanak.

