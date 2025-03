Újabb vármegyében jelent meg újra a veszélyes vírus

A Nébih felhívta az állattartók figyelmét, hogy a madárinfluenza továbbra is jelen van az országban, így azokon a területeken is újra megjelenhet, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget. A járványügyi fegyelem sehol sem lazulhat, hiszen a madárinfluenza baromfitelepre történő bejutásának kockázatát csak a biológiai biztonsági intézkedések szigorú és következetes betartásával lehet minimálisra csökkenteni – tették hozzá.

Az érintett állomány felszámolása a mai napon megkezdődött. A gazdaság körül a szakemberek 3 kilométer sugarú védőkörzetet jelöltek ki, valamint megállapították a kibővített felügyeleti (megfigyelési) körzetet is.

