Újabb veszélyes vírus terjed Magyarországon

mfor.hu

„Komoly aggodalomra ad okot” a gyorsan terjedő és általában halálos vírus terjedése a nyúlpopulációban.

A mezei nyulat is megbetegítő új myxoma vírus jelenlétét laboratóriumi vizsgálatokkal elsőként Magyarországon a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének és a NÉBIH Virológiai Osztályának együttműködése nyomán szerveződött kutatócsoport igazolta. A vírus megjelenése komoly aggodalomra ad okot, hiszen a betegség a legtöbb esetben végzetes kimenetelű és gyorsan terjedhet a hazai nyúlpopulációban.

A myxomatózis a nyulakat támadja meg és jellemzően szúnyogok, illetve más vérszívó rovarok terjesztik. A betegség emberekre nem veszélyes, de a vadon élő és házi nyulak esetében rendkívül magas elhullási arányt eredményez. Legszembetűnőbb tünetei a gócos elváltozások a fejen és a végtagokon, valamint a szem- és az orr körül, a kötőhártya-gyulladás, továbbá az ivarszerv és a végbélnyílás ödémás kitüremkedése.

Reagálva a vírus magyarországi megjelenésére, a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének kutatói a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal virológus szakembereivel azonnal megkezdték a járvány tudományos vizsgálatát.

A kutatás célja a vírus pontos azonosítása és a terjedés monitorozása, hogy a szakemberek minél gyorsabban képet kapjanak az aktuális helyzetről, és javaslatokat tehessenek a védekezés leghatékonyabb módjaira a magyar apróvadállomány védelme érdekében.

„A most zajló vizsgálatok kiemelt jelentőségűek, hiszen a detektált új myxoma vírus megjelenése kapcsán meg kell fogalmazni a szükséges cselekvési javaslatokat, hogy időben felkészüljünk a járvány lehetséges következményeire és mérsékelhessük azokat”

– hangsúlyozta Dr. Bende Attila, a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének kutatója.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a betegség terjedésének megfékezésében kulcsszerepe van a fertőzött állatok szakszerű ártalmatlanításának. A vadászokat arra kérik, hogy ha vélhetőleg beteg vagy a betegségben elhullott nyulat találnak, azt jelezzék a hatósági állatorvosnak, illetve a Soproni Egyetem kutatócsoportjának a következő e-mail címen: [email protected].

Végveszélyben a magyar krumpli – fenyeget a felmelegedés és az új kártevők

Foggal-körömmel tiltakozik az Agrárkamara és a Gazdakörök

Áder János szerint nem jár büntetés az illegális kutakért, de tudnunk kell róluk

Előre osztogat ki 125 milliárdnyi uniós pénzt a magyar kormány

Elindult az agrárbanki digitális ökoszisztéma

Nagy István agrárminiszter új lehetőségek előtt nyitja meg az utat

Elindult az MBH AgrárPartner Platform

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

