4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Agrárium árrésstop Élelmiszeripar, agrárium Európai Unió Húsvét Tojás

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Szirmai S. Péter
Szirmai S. Péter

Egy hónap sincs már húsvétig, és vésztjósló hírek érkeznek az uniós tojáspiacról. A Nyugat-Európában tomboló madárinfluenza-járvány miatt Németországban már egyre nagyobb a tojáshiány, égekbe szöktek az árak. Húsvétra vajon – az árrésstop dacára – itthon is rekordárak lesznek? 

A hollandiai madárinfluenza-járványtól márciusra akkora áruhiány alakult ki Németországban, ami árrobbanást és krízishelyzetet okozott az EU-s tojáspiacon – számolt be az agrarheute.com.  A súlyos tojáskrízis miatt a lap már azt latolgatja: lesz-e elég, vagy tojás nélkül kell-e majd a húsvétot ünnepelni?

Pákozd Gergelyt, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnökét, a PÁK-TO Kft. ügyvezetőjét arról kérdeztük, az uniós krízis után itthon is várható-e hiány, drágulás az ünnepi készülődésben?

Az idén – az alelnök szerint – valóban nagyon súlyosan érintette a madárinfluenza-járvány a nagy európai, a spanyol, német, és a – magyarországi piacra nagy mennyiséget szállító – lengyel termelőket. A járvány elleni védekezésben Európa-szerte összesen mintegy húsz millió baromfit, ebból 11 millió tojótyúkot semmisítettek meg. A nagy tojástermelő államokban is hatalmas kapacitások estek ki, ami valóban okozott némi hiányt az európai tojáspiacon.

A hazai húsvéti fogyasztáshoz szükséges mennyiség azonban – az uniós piaci nehézségek ellenére – az alelnök szerint már megvan. Az elmúlt évek fejlesztései, kapacitásbővítése sokat segített abban, hogy a keresletet ki tudják elégíteni.

„A húsvétot megelőző szokásos árubőség most ugyan nem tapasztalható, de hiányról egyelőre nincs szó. Az ellátás itthon is biztosított” – nyugtatja meg a fogyasztókat Pákozd Gergely.

Az ünnepek előtti csúcskereslethoz azonban már nem elég a magyar tojás. Évközben ugyan általában ellátják a hazai termelők a belföldi igényeket, de a húsvét előttihez hasonló, kiemelt fogyasztású időszakokban már tojásimportra szorul az ország.

Nagy kérdés tehát az uniós – főleg a hazai – tojástermelés jövőjével kapcsolatban, hogy mit hoznak majd az Európai Bizottság állatjóléti tervei. Ezek a még formálódó elvárások ugyanis a jövőben mérsékelnék a tojóházakban az állománysűrűséget, azaz felszámolnák az itthon meghatározó ketreces tartást. Ennek felszámolásával viszont csaknem negyven százalékkal kevesebb tyúkot tudnak majd tartani az adott telepeken. Azaz ennyivel csökken majd az uniós tojástermelés is. Új belépők ugyanis aligha várhatók, mert a nagyobb élettérrel növekszik az egy tojásra jutó fajlagos költség, azaz romlik a termelés jövedelmezősége. Jelenleg ugyanis 750 négyzetcentiméter terület jut egy-egy tojótyúkra, a leendő új szabályok szerint pedig 45 százalékkal nagyobb, több mint 1100 négyzetcentimérre lesz szükség.

A hazai húsvéti fogyasztáshoz szükséges mennyiség biztosított
A hazai húsvéti fogyasztáshoz szükséges mennyiség biztosított
Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az EU ez ügyben nemzetközi konzultációs is indított és 2027-es határidőt jelölt ki az új állatjóléti jogalkotás lezárására. A tervek hírére azonban a spanyol, a francia, az olasz tojástermelők már lassítják ezt az átállást a kevésbé hatékony alternatív technológiákra, mert felértékelődött az ellátás biztonsága. Érthető, mert a szakember szerint csaknem negyven százalékkal csökkenne ugyanis az unió tojástermelése, ha teljes mértékben átállnának az állatjólétibb tartási módra.

Az uniós mizéria és a megugrott ünnep előtti kereslet láthatóan így is felfelé hajtja a hazai árakat, de

árrobbanás nem várható. Elsősorban a még érvényben lévő árrésstop miatt, amely tíz százalékban maximalizálja a kereskedelem hasznát.

A húsvéti keresleti csúcsidőszak azonban egyre rövidül. Bár a darabszám évek óta alig változik, ugyanannyi tojást már csak az ünnep előtti néhány napban akarjuk beszerezni.

Érdemes erre is készülni, és még időben megvenni a locsolóknak szánt mennyiséget, hiszen már csak bő három hét van húsvétig. Azért sem árt sietni, mert amíg a nyugat-európai tojáskrízist okozott madárinfluenza itthon is jelen van, a tojótelepeken bármi megtörténhet.

Azonban minden csoda csak három napig tart. Húsvét után rendszerint jelentősen csökken a tojás ára.

Szerdán a Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő portálján az élelmiszerkereskedelmi láncok kínálatában darabonként 67 forint volt a legolcsóbb S méretű tojás, de a legdrágább M-est is csak húsz forinttal többért kínálták.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó – vélik az OKSZ-nél

De a vásárlóknak is fájdalmas bojkottot hirdetett követelt áprilistól az importtejekkel való akciózásra a terméktanács a hazai boltokban. Tényleg ez a megoldás a termelők bajára?

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 forint, míg a mélyalmos tojásé 100-110 forint között alakulhat darabonként, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árszinten juthatnak az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből.

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Ebben az évben sem szedik be ezt a díjat.

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Ezt kérik a feldolgozóktól és a kereskedőktől.

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára száll el

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára szállhat el

Szinte azonnal reagáltak Irán megtámadására a nemzetközi tőkepiacok. A Hormuzi-szoros lezárásának hírére a Brent-olaj ára markáns növekedésbe kezdett, amelynek következtében rövidesen nemcsak az üzemanyagok, hanem a gabonafélék jegyzésára is emelkedni fog. Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSz) elnökét kérdeztük az újabb háború várható agrárpiaci következményeiről.

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Másfél hónap alatt a pénzükhöz juthattak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Az ügyben az összes kkv-nak minősülő érintett gazdálkodó pozitív döntést kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

Úgy tűnik, megállíthatatlan a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében újabb helyszínen, egy zsombói pecsenyekacsa-telepen igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét, az érintett állományok felszámolása folyamatban van – tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

Olcsó húsnak híg a leve? Vesztésre állnak a termelők

Az árérzékeny fogyasztónak, a feldolgozóknak áldás, a hazai termelőknek csapás. Így értékelte a januárban megszületett EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás várható hatását Paragi Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSz) főtitkára.

Lajstromozták a paraszti konyha jeles példányát

A tepertős pogácsával és a vecsési savanyú káposztával meglett a száz

Új elemekkel gazdagodott a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.

Árnyomás: Európában egyre súlyosabb a helyzet

Árnyomás: Európában egyre súlyosabb a helyzet

Ez az ágazat nagy áresések miatt tartósan az önköltségi szint alatt áll.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168