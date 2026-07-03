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Utoljára a koronavírus vitt a halálba annyi embert Belgiumban, mint a legutóbbi hőhullám

mfor.hu

A szokásosnál több haláleset főként a 85 éves és az annál idősebb emberek körében fordult elő.

39 százalékos többlethalálozást okozott Belgiumban a hőség június 18. és 29. között – írja az MTI. A példátlan hőhullám következtében az átlagosnál 1222-vel több ember halt meg Belgiumban, főként az időseket érintette rosszul a szélsőséges időjárás.

A belga szövetségi közegészségügyi közszolgálat szerint a vizsgált időszakban 630 többlethalálozás történt a 85 év feletti korosztályban, de 180-an voltak a hőség 65 évesnél fiatalabb áldozatai is.

A legnagyobb többletet június 27-én, szombaton jegyezték fel, amikor 572, a hőségnek tulajdonított halálesetet regisztráltak.

A koronavírus-járvány első hulláma óta nem volt ilyen magas a halálozások száma Belgiumban, mint ebben az időszakban. Az RMG hírportál szerint a példátlan hőhullám idején feljegyezett kiugró halálozás a szokatlanul meleg éjszakáknak is tulajdonítható.

A belga korány másfél héttel ezelőtt országos hőségriadót rendelt el, miután a belga Királyi Meteorológiai Intézet (RMI) tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletre figyelmeztetett, kiemelve, hogy egyes helyeken a hőmérséklet meghaladhatja a 38 Celsius-fokot.

Hőguta és kiszáradás: sokan kerültek kórházba Franciaországban

Franciaországban a halálesetek száma átlagosan 29,1 százalékkal, Párizsban több mint 62 százalékkal emelkedett június 22-én, a rendkívüli hőhullám csúcspontján – jelentette be pénteken az egészségügyi minisztérium szakszolgálalata. Ez 2025-tel több halálesetnek felel meg az előző héthez képest, és a hatóság szerint ez a szám „bizonyosan alábecsült”.

A halálozások számának becslése kizárólag az elektronikus halotti anyakönyvi kivonatok számán alapul, amelyek csak valamivel több mint a felét jelentik az országban elhunytaknak.

A Franciaországot 12 napig sújtó rendkívüli hőhullám alatt három olyan nap is volt, amikor a legmelegebb átlaghőmérsékleteket mérték az országban 1947 óta.

Az egészségügyi hatóságok és a kormány az utóbbi napokban a hőhullám alatti otthoni halálesetek problémájára hívta fel a figyelmet. „Nagyon fontos, hogy ebben a 2025 halálesetben (...) az otthoni elhalálozások száma 91 százalékkal nőtt az előző héthez képest” – mondta pénteken Stéphanie Rist egészségügyi miniszter.

A június végén Franciaországot sújtó rendkívüli hőhullám elviselhetetlen lakhatási körülményeket eredményezett. A hőguta és a kiszáradás miatt szükséges orvosi beavatkozások száma hatszorosára, illetve négyszeresére nőtt.

A 2003-as hőhullámnak 15 ezer áldozata volt Franciaországban, főként idősek, akik közül sokan egyedül éltek. Az idei júniusi hőhullámot a szakemberek intenzívebbnek tartják a 2003-asnál, de a megelőző intézkedések miatt az egészségügyi következményei mérsékeltebbek a hatóságok szerint.

Franciaországban a hétvégétől kezdve ismét jelentős hőmérsékletemelkedést jeleznek előre a meteorológusok.

 

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