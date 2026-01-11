Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

Egy nyilatkozatban a díjat adó intézet a Nobel Alapítvány alapszabályára hivatkozva – amely nem teszi lehetővé a korrigálást – kijelentette, hogy a Nobel-díj odaítéléséről szóló döntés végleges és állandó – számol be róla a Reuters.

Jimmi Carter 2002-es Nobel-békedíja – nem erre fáj Trump foga

Fotó: Wikipédia/Adam Jones from Kelowna, BC, Canada

„Miután egy Nobel-díjat bejelentettek, azt nem lehet visszavonni, megosztani vagy másra átruházni” – közölte pénteken a Norvég Nobel Bizottság és a Norvég Nobel Intézet. „A döntés végleges és örök érvényű.”

A szervezet azt is megjegyezte, hogy a díjakat odaítélő bizottságok nem kommentálják a díjazottak cselekedeteit vagy nyilatkozatait a díj átvétele után.

Hétfőn a tavalyi díjazott maría Corina Machado a Fox News-on nyilatkozva azt mondta, hogy a díj Donald Trump amerikai elnöknek történő átadása a venezuelai nép hálájának jele lenne Nicolás Maduro, az ország elnökének eltávolításáért, akit a múlt héten fogott el az Egyesült Államok.

Trump tulajdonképp elkérte a díjat

Donald Trump, aki régóta érdeklődést mutat a díj elnyerése iránt, és időnként diplomáciai sikerekhez kötötte, azt mondta, megtiszteltetésnek venné, ha elfogadhatná a díjat, az esetben Machado felajánlaná a jövő hétre tervezett washingtoni találkozóján.

Machadót, a venezuelai Nemzetgyűlés korábbi képviselőjét, a Madurohoz kötődő hatóságok eltiltották a 2024-es venezuelai általános választásokon való indulástól. Ezután ő egy olyan jelöltet támogatott, akit széles körben a szavazatok győztesének tartottak, ennek ellenére Maduro saját győzelmét hirdette ki. A független megfigyelők által végzett szavazólap-ellenőrzések szabálytalanságokat mutattak ki a hivatalos eredményekben.