Valami nagy dologra készül ma Orbán Viktor

Titokzatos (más szempontból: semmitmondó) posztot tett közzé csütörtök délelőtt a miniszterelnök a Facebookon. Döntött a kormány - írja, a mellékelt mosolygós képre pedig az is rákerült: Hamarosan bejelentés!

Ez alapján azt is gondolhatnánk, hogy maga a miniszterelnök szólal fel. A csütörtöki Kormányinfó (amelynek állandó témája épp az, hogy Mit, miért tesz a kormány?) szereplői között nem szerepel a meghívó alapján Orbán Viktor, hanem szokás szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tájékoztat majd a kormány döntéseiről.

Arra már korábban is volt példa, hogy a miniszterelnök bejelentett valamit, ami után Kormányinfót tartottak - lehet, hogy most is ez lesz a menetrend.

Mindenesetre figyeljük a fejleményeket, és ha kiderül, mit döntött a kormány, azonnal tájékoztatjuk róla olvasóinkat - a Kormányinfóról pedig élőben tudósítunk 12 órától az Mfor.hu-n.

FRISSÍTÉS: meg is érkezett a nagy bejelentés, ami a nyugdíjkiegészítésekről szól - itt számoltuk ki, mit is jelent >>