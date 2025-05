Van jó és elég rossz hírünk is a magyar görögdinnyékről

Mára a hazai termesztésben is meghatározóvá vált a magasabb minőséget adó oltott dinnyék használata és folyamatosan nő a magnélküli dinnyék aránya is – írták.

A fóliasátrakban nevelt görögdinnye – ami a dinnyetermesztésnek csupán kis szeletét teszi ki hazánkban – június közepe körül megtalálható lesz a kisebb üzletekben, míg a nagy árualapot jelentő szabadföldi dinnyék várhatóan július első hetében jelennek majd meg a kínálatban. A legkorábbi termés idén is a békési és baranyai régióból érkezik, míg az augusztusi görögdinnyeellátást nagyobb mértékben a kelet-magyarországi régió biztosítja.

Az elmúlt években végrehajtott termesztéstechnológiai újításoknak, a fajtahasználatnak és a gazdálkodók magasszintű tudásának köszönhetően a kezdeti időjárási nehézségek ellenére a fogyasztók az idén is kiváló minőségű magyar görög- és sárgadinnyéből válogathatnak majd – tették hozzá.

Kapcsolódó cikk Túl hamar értek be a magyar dinnyék Segítsünk a magyar termelőkön, és válasszuk a hazai dinnyét! - mondta az agrárminiszter a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában.

