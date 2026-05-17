Végre töltődnek a földek: ezt adja most az eső

Az elmúlt egy napban a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap. Már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék.

Még mindig van, ahol nem esett egy csepp sem Mint írták, szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, de északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb, 50 milliméter körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 milliméter esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpokalján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli-középhegységben, valamint a Duna-Tisza köze egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 milliméternél több eső, míg az ország északkeleti-keleti részében sokfelé csak 1-4 milliméter esőt regisztráltak.

Megszűnt az aszály

A meteorológiai szervezet kortábban ezt írta:

nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően.

Hozzátették: az eddig kevés csapadékot kapott északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadékot vártak, mel meg is érkezett – tette hozzá a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzése. (MTI)