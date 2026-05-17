Végre töltődnek a földek: ezt adja most az eső

Visszaverte a magyar eső a gazdák ősi ellenségét.

Az elmúlt egy napban a nyugati és keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap. Már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék.

Még mindig van, ahol nem esett egy csepp sem

Mint írták, szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, de északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak. A bejegyzéshez készített infografika szerint szombaton a legtöbb, 50 milliméter körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett, Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 milliméter esőt regisztrált. Ugyanakkor nyugaton az Alpokalján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi.

Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli-középhegységben, valamint a Duna-Tisza köze egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 milliméternél több eső, míg az ország északkeleti-keleti részében sokfelé csak 1-4 milliméter esőt regisztráltak.

Megszűnt az aszály

A meteorológiai szervezet kortábban ezt írta:

nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály az elmúlt egy hét számottevő esőinek köszönhetően.

Hozzátették: az eddig kevés csapadékot kapott északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadékot vártak, mel meg is érkezett – tette hozzá a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzése. (MTI)

 

 

 

Ez az új kormány első nagy kihívása, így néz ki az akcióterv

A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ – közölte az OVF csütörtökön az MTI-vel.

A Tisza-kormány kaphat a fejére az uniótól az Orbán-kormány hibája miatt

Újabb elmarasztaló ítélet született.

Kell az adat az új kormány stratégiájához?

Csaknem hatvanhatezer gazdaság megkérdezésével országos agrárössszeírás indul, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a hazai mezőgazdaság. Tiszta kép kell az új kormány döntéshozóinak az agrárstratégia alakításához, amelyben kirajzolódhat a következő évek iránya.

Tyúk

Bóbitás vagy kopasznyakú lesz az ország legszebb tyúkja?

Büszke a tyúkjára? Akkor sürgősen nevezze be az I. Online Háztáji Tyúkszépségversenyre! Érdemes, mert akkor is nyer, ha nem az Öné az első! A szervező szerint élete egyik legjobb döntése volt, hogy vidékre költözött. 

Torma

A hajdúsági torma állja a versenyt a kínaival

Magyarország az EU legnagyobb tormatermelője, de a piacon egyre nagyobb verseny. Az olcsó kínai import a hazai torma pozícióját csak átmenetileg gyengítette.

Ez fájni fog: szerkezetváltási és beruházási kényszer az agráriumban

Tovább csökkent a termelői bizalom.

Ennyire rossz még sosem volt? Nem esik az eső

2026-ban, azaz idén először fordul elő, hogy több napraforgót vetnek a gazdág, mint kukoricát. Óriási a szárazság.

Túlélési verseny a fokhagymapiacon

Válságértekezletet tartottak Spanyolországban az unió nagy fokhagymatermelői. Attól tartanak, hogy – az emelkedő költségek és a szigorú EU-s előírásoknál sokkal lazább feltételekkel, olcsóbban előállított tömeges kínai és egyiptomi import miatt – radikálisan visszaeshet az EU termelése. A növekvő kockázatok miatt látványosan koncentrálódik a hazai termelés is.

Veszélyes késésben az agrárberuházások

Hitelboom jön a mezőgazdaságban?

 „Az első év borzasztó nehéz volt” – így lett egy hobbiból működő sajtkészítő vállalkozás

Nem mindennapi pályát járt be Kun Anita sajtmester, a World Cheese Award díjas Csíz Sajtműhely alapítója, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének elnökségi tagja, aki multis menedzseri karrierből jutott el a kézműves sajtkészítésig.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

