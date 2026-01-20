Végrehajtás indult Kósa Lajos rokonának cégénél – több tízmillárdot tehet ki az okozott kár

A 444 írta meg, hogy az egyi ideig Kósa Lajos testvérének és édesanyjának résztulajdonában is álló, jelenleg a fideszes politikus rokona, Szilágyi Gábor tulajdonában álló Bászna Gabona Zrt. száz százalékos tulajdonában álló Bászna Takarmány Kft. ellen

a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága január 15-én végrehajtási eljárást indított.

A Bászna Takarmány 2023 májsuában került a Bászna Gabona tuajdonába, ügyvezetője ekkortől Szilágyi Gábor. A cég stabilan jövedelmező volt:

a 2023-as 1,2 milliárdos bevételből 72 milliós nyereséget termelt,

2024-ben 1,3 milliárdból 520 milliós profitot hozott össze.

A Bászna Gabonát 2018-ban hozták létre, és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt Kósa édesanyja is. A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor az édesapja révén távoli rokona Kósa Lajosnak.

A Bászna Gabona ügyében sikkasztás gyanúja miatt már nyomoz a rendőrség is. Az okozott kár több tízmilliárd forintra rúghat, számos gazdálkodónak tartozik a vállalat.