2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Agrárium Adóhatósági razziák, bírságok NAV

Végrehajtás indult Kósa Lajos rokonának cégénél – több tízmillárdot tehet ki az okozott kár

mfor.hu

Fordulat a Bászna Gabona Zrt. ügyében.

A 444 írta meg, hogy az egyi ideig Kósa Lajos testvérének és édesanyjának résztulajdonában is álló, jelenleg a fideszes politikus rokona, Szilágyi Gábor tulajdonában álló Bászna Gabona Zrt. száz százalékos tulajdonában álló Bászna Takarmány Kft. ellen

a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága január 15-én végrehajtási eljárást indított.

A Bászna Takarmány 2023 májsuában került a Bászna Gabona tuajdonába, ügyvezetője ekkortől Szilágyi Gábor. A cég stabilan jövedelmező volt:

  • a 2023-as 1,2 milliárdos bevételből 72 milliós nyereséget termelt,
  • 2024-ben 1,3 milliárdból 520 milliós profitot hozott össze.

A Bászna Gabonát 2018-ban hozták létre, és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt Kósa édesanyja is. A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor az édesapja révén távoli rokona Kósa Lajosnak.

A Bászna Gabona ügyében sikkasztás gyanúja miatt már nyomoz a rendőrség is. Az okozott kár több tízmilliárd forintra rúghat, számos gazdálkodónak tartozik a vállalat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rossz hír érkezett a madárinfluenzáról Magyarországon

Rossz hír érkezett a madárinfluenzáról Magyarországon

Újabb vármegyében jelent meg.

Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Sikkasztást gyanítanak.

Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

A Nobel-békedíj nem átruházható, megosztható vagy visszavonható, jelentette ki a Norvég Nobel Intézet, miután a tavalyi díjazott, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető azt sugallta, hogy díját Donald Trump amerikai elnöknek adhatja.

Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

A december 18-i tízezres brüsszeli demonstrációsorozat után nehéz döntések előtt áll az Európai Bizottság a javasolt agrárreform és a január 12.-én esedékes Mercosur megállapodás finomításában. Kisebb engedmények jöhetnek, de a szerkezetváltás és a  támogatási plafon biztosnak látszik.

Nagy István brüsszeli merényletet lát

Nagy István brüsszeli merényletet lát

Az agrárminiszter szerint az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és az agrárium ellen.

A tejágazat nem a hóeséstől szenved

A tejágazat nem a hóeséstől szenved

Zuhanni kezdett a tavalyi év második felében a tej felvásárlási ára az európai piacokon.

Herpeszvírusos sertésállományt kell megsemmisíteni Somogyban

Aujeszky-betegség vírusának jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy somogyszobi tenyészsertés-állomány állatainál. A fertőzés jelenlétét a sertéstartó vállalkozás további kettő, szintén Somogy vármegyében működő telepén is azonosította a hatóság. Az érintett állományok esetében a hatósági intézkedések folyamatban vannak, a telepeken járványügyi zárlat került elrendelésre.

A madárinfluenza visszatért Csongrád-Csanád vármegyébe

A madárinfluenza visszatért Csongrád-Csanád vármegyébe

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében két hízó pulykát tartó gazdaságban igazolta a magas fertőzőképességű madárinfluenza vírus jelenlétét.

Jön a fagy: komoly pénzeket bukhat, aki erre nem figyel oda

A téliesítés fontos az érkező hidegben.

Fontos bejelentésre figyelhetnek az agrárgazdák

Fontos bejelentésre figyelhetnek az agrárgazdák

Tovább folytatódik 2026-ban is a magyar vidék megerősítése.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168