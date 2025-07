Végveszélyben az európai gazdák?

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a zöld lobbi hatására az EU sokkal hamarabb von ki bizonyos növényvédőszer-hatóanyagokat a piacról, mielőtt pótolná azokat. Több ország is úgy véli, hogy nem lehet a termelőket kiszolgáltatni a klímaváltozás miatt terjedő új kórokozóknak, a gazdáknak megfelelő védelemre van szükségük. A szélsőséges zöld törekvéseket vissza kell szorítani – szögezte le az agrárminiszter.

A miniszter fontosnak nevezte a kompenzációs eszközök lehetőségét is, amire példaként említette a Mercosurral kapcsolatos intézkedéseket.

