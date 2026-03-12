Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó – vélik az OKSZ-nél

„Kérjük (követeljük), hogy a vidéki életforma, a tejágazat és a tejtermelők fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi élelmiszerboltok 2026. április 1. és 2026. június 30. között úgynevezett „elsőáras” vagy „akciós árú” termékként kizárólag magyar folyadéktejet (friss, ESL, UHT) helyezzenek ki a polcaikra.” Ezzel a határozott, de versenyjogi aggályokat is felvető felhívással fordult a napokban a kereskedőkhöz a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

A szokatlan terméktanácsi követelés várható következményeiről kérdeztük Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárát.

„A kiskereskedelem igyekszik támaszt adni a hazai beszállítóknak, így most a tej termékpálya szereplőinek is, mert valóban nehéz helyzet alakult ki a piacon” – bocsátotta előre az OKSZ főtitkára.

A múlt év végére ugyanis a nyerstej felvásárlási ára olyan mélyre zuhant, ami már veszteséget okoz az állattartóknak. A problémát az okozta, hogy a nyerstej termelői átlagára nagyjából húsz százalékkal esett egy év alatt. Az importtej azonnali tőzsdei ára pedig a hazai felvásárlási ár alá csökkent, sőt az önköltségi ár alá esett. Mindez fokozta a feszültséget a gazdák és a tejfeldolgozók között.

Nő a feszültség a gazdák és a feldolgozók között

A helyzetet súlyosbítja, hogy a korábbi, magasabb árszinten rögzített hosszú távú beszállítói szerződések éppen akkor járnak le, amikor az importtermék ára drasztikusan csökkent. Az ellátási láncban a kifutó szerződéseket ezért újra kell tárgyalni, ami nem lesz könnyű e rossz kondíciókkal. „A kereskedelemmel szembeni legfontosabb elvárás a fogyasztók részéről, hogy továbbadja a fogyasztóknak azokat az árelőnyöket, amiket a beszerzési ár javulásával elérhet. Ezt kell összeegyeztetni azzal, hogy támogassuk a magyar termelőket a bajban” – mondja Kozák Tamás. A kiskereskedelem legnagyobb szereplői ennek a kettős elvárásnak az elmúlt három hónapban azzal próbáltak megfelelni, hogy a magyar tejeket a saját kontójukra akciózták, és „elsőárasították” (ezeket kínálták legolcsóbban a boltokban). A főtitkár szerint ez a kiskereskedelem bevett gyakorlata az ilyen átmeneti helyzetekre, most azonban nem sokat segít, mert a tej árrésstoppos termék, a 10 százalékból pedig nem lehet 10 százaléknál többet engedni – és tejből eleve nem vesznek azért többet az emberek, mert olcsó, ráadásul a tejfogyasztás eleve csökkenő tendenciát mutat.

Cseppfolyós állapot

Fotó: DepositPhotos.com

A termelők szempontjából korlátot szab az akciók sikerének az is, hogy a legtöbb boltban a magyar tejet csak másik magyar tejjel szemben lehet még vonzóbbá tenni.

Március 11-én például a Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő rendszerében szereplő több mint száz (UHT, illetve ESL) tej közül mindössze két magyar terméket talált a főtitkár, az egyiket a prémium árkategóriában. „Ez egyébként cáfolja azt is, hogy az üzletláncok elárasztanák az országot importtejjel” – utal a szakember a felhívásban kifogásolt olcsó importtejek dömpingjére.

Bár a kereskedők együtt éreznek az ellátási lánc többi szereplőjével, a terméktanács felhívása a főtitkár szerint versenyjogi kérdéseket vet fel. Egyetlen, kizárólagos beszerzési forrást követel ugyanis a kereskedőktől, miközben az EU-ban szokatlan ez az importellenesség, amely szembemegy az áruk szabad áramlásának alapelvével.

Kartellezésnek számít?

Persze az, hogy az egyes kereskedelmi láncok csatlakoznak-e a „csak magyar tejet a boltokba” felhíváshoz, vállalati döntés lesz. Az Mfor által megkeresett láncok és feldolgozók diszkréten elzárkóztak attól, hogy erről előre beszámoljanak. Azért is, mert kartellezésnek is minősülhet, ha a külföldi árukkal szemben összefognának. A nagyobb üzletláncokra pedig a „tisztességtelen forgalmazói magatartás” tilalma is vonatkozik. Túl azon, hogy a piaci verseny érdekében a kereskedőknek maradéktalanul ki kell szolgálniuk a vásárlói igényeket, amihez – nem csak hazai portékákból álló – gazdag termékportfóliót kell kínálni.

„A másik oldalon viszont harcolunk a magyar vásárók és családok érdekében az inflációval, ehhez árban is versenyeztetni kell az egyes termékeket” – figyelmeztet a főtitkár.

Nagy kérdés az is, hogy a felhívással követelt importbojkott miként hat majd a feldolgozókra, hiszen a nyerstej felvásárlásáról, annak áráról a termelők jellemzően nem közvetlenül a láncokkal, hanem a feldolgozókkal állapodnak meg az éves szerződésekben. A fő feszültség tehát nem az állattartó és a kereskedő, hanem a tejtermelő és a feldolgozó között alakul ki.

A tejtermelés fenntartása érdekében azonban mindenképpen lépni kell, hiszen az elmúlt tíz év alatt félezerről mindössze nagyjából 320-ra csökkent a hazai tejtermelő gazdaságok száma. Újra nyereségessé kell tenni a tehéntartást, ahogyan – a mérlegbeszámolók alapján – 2025 előtt több évben is irigylésre méltó jövedelmet értek el a gazdálkodók még akkor is, ha az eltérő üzemméterből adódóan is ebben nagyok az eltérések.

Pénz beszél

Nagy István videóüzenetben reagált a tejválságra, amely szerinte „nem akar megoldódni”, ráadásul az iráni háború miatt az arab térségbe irányuló export is nehézségbe ütközik. Ezért kér segítséget a Kőröstej a tárcától. Jó hírként említette, hogy 14 pályázat érkezett a legkisebb termelőktől tejautomata beruházáshoz. Arról is beszámolt, hogy a napokban 32 milliárd forinthoz jutottak a termelők, hogy a miniszter szerint „a készpénzforrásuk biztosított legyen”.