Veszélyes késésben az agrárberuházások

Korszakos lehetőséget kínálnak az uniós Közös Agrárpolitika Stratégia Terv forrásai a hazai fejlesztésekhez, de sürget az idő. Erre figyelmeztették a szektor szereplőit az OTP Bank Agrárgazdasági Értékesítési igazgatóság szerdai sajtóreggelijén a pénzintézet vezetői. A fokozódó bizonytalanságok miatt ugyanis okan nyertes pályázó késik, vár a támogatott beruházás megvalósításával.

Zuhanó terményárakkal, megugró (termelési, finanszírozási) költségekkel, szélsőséges időjárással és geopolitikai feszültségekkel – azaz egyre rosszabb kilátásokkal – szembesülnek napjainkban a hazai termelők. Eközben pedig a Közös Agrárpolitika Stratégia Terv keretében soha nem látott nagyságú: csaknem 1207 milliárd forint támogatási forrás odaítéléséról döntöttek a hivatalok, amellyel több mint 2300 milliárd forint értékű agrárberuházás valósulhat meg itthon. A fokozódó ágazati bizonytalanságban azonban sok nyertes kivár, éveket késik a hatékonyság növeléséhez fontos beruházás megvalósításával.

Sürget az idő az agrárpolitikában

Szabó István, az OTP Bank Agrárgazdasági Értékesítési igazgatóság vezetője is megerősíti, hogy az elmúlt időszak árkorrekciói, a tej- és a sertéspiac visszaesése, a szántóföldi termények árcsökkenése, rontotta a gazdaságok jövedelmezőségét. A fejlesztés így már nem csak a növekedéshez, sokszor a működés fenntartásához is szükséges.„ A beruházások sikere azon múlik, mennyire tudatosan épül fel a finanszírozási mix. A következő hónapok a megvalósításról szólnak. Az a kérdés, ki tud időben és jól dönteni.”- mondta Szabó István.

E “mixben” egyre nagyobb szerepet kap a kamattámogatott és a piaci hitelkonstrukciók összehangolása illetve – a támogatási előleghez – a bankgarancia.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány ügyvezető igazgatója, dr. Herczegh András is úgy látja, ez az adóstól független fedezetet kínáló garancia felértékelődik. A hitelgaranciával ugyanis a beruházási támogatás akár felét már előlegként megkaphatja a nyertes pályázó. Hitelgarancia nélkül viszont csak a negyedét.

A KAP Stratégia Terv fejlesztési programjának csaknem 1200 milliárd forintos támogatási forrásával így 2100-2200 milliárd forint új beruházás valósulhat meg a következő három évben. Ez 2027-2028-ra valóságos “hitelboom-ot” hoz végre a banki szakértők szerint, hiszen a hazai agrár-hitelállomány három éve nem nő.

Vulcz László, a beruházás-finanszírozási tanácsadó, az OTP Hungaro-Projekt Kft. ügyvezető igazgatója viszont arra figyelmeztette a rossz megtérülés miatt elbizonytalanodott nyertes pályázókat, hogy sürget az idő. Már csak három év maradt, hogy a támogatott beruházásokat megvalósítsák és ne vesszen el a támogatás. Pedig, különösen az öntözés fejlesztésére, égetően szükségesek a – farmon belüli és a farmon kívüli – fejlesztések is, hogy eljusson a víz a földekre. A támogatott projektekhez azonban komoly szaktudás kell, emlékeztetett a tanácsadó cég vezetője.

A KAP Stratégia Terv keretében tavaly óta eddig közel 1500 milliárd forint beruházási támogatásról döntött a Magyar Államkincstár Nemzeti Kifizető ügynöksége. Dr. Tóth Péter Miklós elnökhelyettes külön hangsúlyozta, hogy a támogatás felét a bankgaranciával rendelkező ügyfelek előlegként is megkaphatják. Bankgarancia nélkül azonban csak a megítélt támogatás negyede az előleg. E beruházásösztönző támogatásokra így az idén várhatóan 450 milliárd forintot fog kifizetni az ügynökség.

Óvatos optimizmus

Bár a magyar gazdaság növekedése évek óta elmarad a tervezettől, az idén a GDP 1,5 százalékos növekedése és a likviditási helyzet fokozatos javulása várható. Erről számolt be a tájékoztatón Wolf László, az OTP Bank Kereskedelmi Banki Divíziójának vezérigazgató-helyettese. Miután az infláció már két százalék közelébe csökkent, 2027 végére a hitelkamat is 4-4,5 százalékra mérséklődik, ami majd élénkíti a beruházásokat.

A szakember arra számít, hogy a makrogazdasági helyzet javulásával, a forint erősödésével 360-380 forintos sávban stabilizálódik a forint-euró árfolyam. A Tisza-kormány tervezett intézkedéseivel a költségvetés hiánya is fokozatosan csökken majd a második félévtől. Az euróövezeti csatlakozáshoz közeledve tovább fog mérséklődni a kamatszint, és nő a fogyasztás, valamint a külföldi cégek magyarországi tőkebefektetése. A zárolt uniós pénzek beérkezésével jövőre tovább élénkülhet a hazai gazdaság, a beruházás és a hitelezés is. “A hitelpiacon már egyértelműen érzékelhető az élénkülés” – tapasztalja Wolf László, aki így kifejezetten optimistán tekint 2027-re. Mint hangsúlyozta: az OTP helyzete stabil és fontos szerepet játszik a gazdaság növekedésében.