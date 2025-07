Veszélyes szőlőbetegség támadta meg Magyarország leghíresebb borvidékét

A védekezés és a betegség terjedésének megállítása csak hatékony prevenciós intézkedésekkel valósítható meg, ezért a Nébih felhívja a szőlősgazdák figyelmét a betegség súlyos növényegészségügyi és gazdasági kockázatára, valamint a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez szükséges aktuális teendőkre. Az eddigi intézkedéseknek köszönhetően, az ország északi részén levő történelmi borvidékek továbbra is mentesek a kórokozótól.

A szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó Grapevine flavescence dorée (FD) kórokozó jelenleg 12 vármegyében már igazoltan jelen van, 22 borvidékből pedig immár 15 érintett. Ugyanis elérte a Villányi Borvidéken található Harkány települést is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívja a figyelmet a súlyos növényegészségügyi kárt okozó betegség és terjesztő vektora elleni védekezésre.

Villány térségében is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége – fokozott védekezésre hívja fel a figyelmet a Nébih.

