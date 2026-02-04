„Hihetetlen teljesítmény ez a miniszterelnök úrtól” – az utca embere a januári rezsicsökkentésről

Fejezetek:
- 0:00 Beköszönés.
- 0:28 Hogyan érinti Önt, hogy a kormány átvállalta a januári fűtésszámla 30 százalékát? Mennyit takarít meg?
- 3:56 Mi a véleménye a rezsicsökkentésről?
- 6:25 Önt mennyire befolyásolja a rezsicsökkentés abban, hogy melyik pártot választja a választásokon?
- 9:15 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
