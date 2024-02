„Botrány, hogy egyre több vállalkozó csak készpénzért dolgozik” - olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az [email protected] e-mail-címre!

Számla nélkül, okosba, kp-ért. Fotó: Depositphotos

„Tisztelt szerkesztőség!

Nem vagyok egy maradi ember, van internetem, bankkártyám és rendszeresen olvasom a normális híroldalakat, például ezt is. De azért engedjék meg, hogy felháborítónak nevezzek valamit. Azt, hogy saját példámon, de néhány ismerősömön keresztül is azt tapasztalom, hogy annyira elszemtelenedtek a vállalkozók, hogy arra már nincsenek szavak. Mire gondolok?

Arra, hogy továbbra is, sőt, egyre inkább készpénzt követelnek. Nem, jó nekik az átutalás. Tudom én, így megoldhatják okosba, ahogy mondani szokták manapság. Sőt, még azzal is érvelnek, hogy így olcsóbban vállalják a villanyszerelést, a festést vagy a gipszkartonozást. Egy nagy frászt!

Én nem régen estem át egy lakásfelújításon. Teljes körűn, kidobtam a gázkazánt meg a gázbojlert, újak az ablakok is, teljesen új lett a fürdőszobánk, a parkettánk és egy festés is volt. Osztottunk-szoroztunk és több mint 6 millió forintra jött ki a vége. Jött egy szegről-végről ismerős generálkivitelező és azt mondta: ha nem kérek számlát és kp-ban fizetek, akkor nem lesz több ennél.

Majdnem hanyatt estem, amikor ezt mondta. Ennyi pénzt nem is tudok egyszerre felvenni, gondoltam. Aztán rájöttem, hogy bemehetnék a bankba és ott egy összegben odaadnák, de a fiam azt mondta, hogy horror pénzt fognak levonni ezért, mert a bankok mindenkit az online felé akarnak terelni. Végül belementem az egészbe, de több tízezer forintom bánta. Később egyik rokonomnak elmeséltem, ő két hónapja újította fel a lakását és szintén készpénzzel fizetett. Tetejébe elmondta, hogy új a sütője meg a főzőlapja is, annak a bekötését külön kell intézni a nagy műszaki áruház elvállalkozójával. Kitalálhatják: az is csak kép-t volt hajlandó elfogadni. Milyen ország ez? Visszamegyünk a 20. századba?

Kovács István

Budapesthez közeli lakos”