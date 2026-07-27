Budapest belvárosa katasztrófa – kipakoltak a járókelők

„Nagyon meglepődtem” – az utca embere a focivébéről

A héten rendezik meg az amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és döntőjét. Az utca emberét arról kérdeztük, nézi-e a közvetítéseket, és mi a véleménye a tornáról. Kíváncsiak voltunk arra is, szerintük melyik csapat emelheti magasba a trófeát, valamint mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter miniszterelnök közös döntőnézést javasolt, és elmennének-e erre a programra.