Budapest belvárosa katasztrófa – kipakoltak a járókelők

Az egyes fejezeteket a videó ezen részeinél találja:
- 0:00 Beköszönés.
- 0:23 Mit gondol a fokozott rendőri jelenlétről?
- 1:50 Mi a személyes tapasztalata, milyen a közbiztonság?
- 4:20 Mitől lehetne biztonságosabb a főváros?
- 6:22 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
Fotó: Facebook/Józsefvárosi Újság
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