Csak mézesmadzag az augusztusra előrehozott családi pótlék – az iskolakezdési kiadásokról nyilatkozott az utca embere

„Orbán elárulja a magyarokat és beengedi az ázsiai munkásokat" - olvasói levél

Szakmai szervezetek is egyre hangosabban kérik, hogy a kormány korlátozza az olcsó külföldi munkaerő beáramlását. Olvasóink közül is sokan sürgetik ezt. Most az egyik ilyen levélből idézünk.