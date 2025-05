Orbán Viktor bejelentette, hogy elindítják a Harcosok Klubját, amelyhez százezer aktivistát várnak. A kormányoldal digitális harcosokat vet be az online térben. Járókelők véleményére voltunk kíváncsiak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!