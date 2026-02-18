„Érzem azt az iszonyatos vegyszerszagot” – gödieket kérdeztünk az akkumulátorgyár-botrányról

A Telex múlt heti tényfeltáró cikke szerint a Samsung gödi akkumulátorgyárában korábban számos alkalommal a határértéket sokszorosan meghaladó, az addig ismertnél jóval nagyobb mérgezőanyag-terhelés érte a dolgozók egy részét. Erre a nemzetbiztonsági szolgálatok adatgyűjtése derített fényt, miközben a munkavédelmi hatóság is számos alkalommal megbüntette a céget. A kormány tárgyalta az ügyet, de főleg nemzetgazdasági megfontolásból nem állította le a termelést. Az ügy mára politikai botránnyá is dagadt. Gödön kérdeztünk járókelőket mindezzel kapcsolatban.
A videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:
00:00 Beköszönés.
00:25 Mi a gödi akkumulátorgyár-botrány tétje?
05:36 Milyen hatással volt és van a Samsung Gödre?
