2p

„Érzem azt az iszonyatos vegyszerszagot” – gödieket kérdeztünk az akkumulátorgyár-botrányról

Bózsó Péter - Havas Gábor - Izsó Márton

A Telex múlt heti tényfeltáró cikke szerint a Samsung gödi akkumulátorgyárában korábban számos alkalommal a határértéket sokszorosan meghaladó, az addig ismertnél jóval nagyobb mérgezőanyag-terhelés érte a dolgozók egy részét. Erre a nemzetbiztonsági szolgálatok adatgyűjtése derített fényt, miközben a munkavédelmi hatóság is számos alkalommal megbüntette a céget. A kormány tárgyalta az ügyet, de főleg nemzetgazdasági megfontolásból nem állította le a termelést. Az ügy mára politikai botránnyá is dagadt. Gödön kérdeztünk járókelőket mindezzel kapcsolatban.

A videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:

  •  00:00 Beköszönés.
  •  00:25 Mi a gödi akkumulátorgyár-botrány tétje?
  •  05:36 Milyen hatással volt és van a Samsung Gödre?
  •  07:04 Mit kellene tenni a jelenlegi helyzetben?
  •  10:01 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

Az utca embere a rezsistopról

„Hihetetlen teljesítmény ez a miniszterelnök úrtól” – az utca embere a januári rezsicsökkentésről

A magyar kormány 30 százalékos plusz rezsicsökkentést ígért a januári fűtésszámlákat tekintve. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy ez miként érinti őket, és mennyit tudnak vele spórolni. Aziránt is érdeklődtünk, hogy mennyiben döntő számukra a rezsicsökkentés az áprilisi választásokon.

Utca embere Lázár cigányozás

„Nem másodlagos disznók vagyunk, hanem meg akarunk élni” – az utca embere Lázár János kijelentéséről

Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt csütörtökön balatonalmádi lakossági fórumán egy nagy vihart kavart kijelentést tett.

Utca Embere Lapátolás

Elég volt abból, hogy bal- meg jobboldal, élni akarunk – az utca embere a hólapátolásról

Az év eleji havazás és a szombati Fidesz-kongresszus után járókelőket kérdeztünk arról, hogy mit szólnak hozzá, hogy politikusok hólapáttal fényképeztették magukat. Azt is megkérdeztük, hogy követték-e a Fidesz kongresszusát és Orbán Viktor ott elhangzott beszédét, és ha igen, mit gondolnak róla. Továbbá érdeklődtünk arról, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a Fidesz új jelmondatához, a „biztos választáshoz” tartozó internetes címet a Tisza elhappolta a kormánypárt elől. Végül azt is tudakoltuk, hogy az utóbbi időben, a kampány folyamán megváltozott-e véleményük arról, hogy melyik pártra szavaznak majd az áprilisi országgyűlési választáson.

Itt nagy koppanás lesz; emberek, ébresztő! Ezt mondták önök 2025-ben

Sokat kérdeztünk, itt vannak a legjobb válaszok. Ezek voltak az Utca Embere legnézettebb adásai 2025-ben.

Utca Emebere újév

Van egy csomó jó elképzelés, amit meg lehet csinálni – az utca embere az ó- és az új évről

Az év végén járókelőket kérdeztünk arról, hogy szerintük milyen volt hazánk számára a 2025-ös esztendő, és személyesen mit várnak 2026-tól. Azt is megkérdeztük, hogy kinek és mit üzennek a jövő évre.

Az Utca Embere Szőlő utca

Sokkal kevesebbért is vállalni kéne a felelősséget – az utca embere a gyermekvédelmi botrányról

A gyermekvédelmi intézmények botrányos működése miatt Magyar Péter szombaton a kormány és az államfő távozását követelte. A kormány utasítására a rendőrség is kivonult ezekhez az intézményekhez. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy ezek után le kell-e mondania valakinek, és ha igen minek. Az iránt is érdeklődtünk, hogy mi a véleményük az ügyről, illetve meglátásuk szerint mit kéne tenni a gyermekvédelmi intézmények működésének javításáért.  Lapértesülés szerint a felvételünk készítése után lemondott a Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója.

Nobel-UE

„Lehetünk rájuk büszkék, végül is mi üldöztük el őket” – az utca embere a Nobel-díjasainkról

Az irodalmi Nobel-díjat idén Krasznahorkai László nyerte el. A magyar író szerdán vette át az elismerést Stockholmban. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy hallottak-e róla, és örülnek-e a díjnak. Azt is megtudakoltuk, hogy milyen más magyar Nobel-díjas jut eszükbe, illetve hogy mennyire érzik sajátjuknak az elismerést.   

Utca Embere lakás

„A jó kis kormányunk feltornázta az árakat” – az utca embere az elszálló lakásárakról

A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint az év végére 28 százalékkal is emelkedhetnek a lakásárak, éves alapon. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy ez hogyan érinti őket, és mit gondolnak erről. Azt is megtudakoltuk, hogy szerintük mi az oka a jelentős áremelkedésnek, illetve ők vagy környezetükben valaki felveszi-e az államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatú lakáshitelt.

Utca Embere győri kampány

A kormánynak van félnivalója, a Tiszának meg nem – az utca embere Orbán és Magyar győri kampányáról

Orbán Viktor és Magyar Péter is Győrben tartott kampányrendezvényt. A miniszterelnök egy sportcsarnokban válaszolt kérdésekre, az ellenzék vezére pedig az utcán beszélt. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a párhuzamos eseményekről, a politikusok helyszínválasztásáról. Azt is megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hogyan hat egy ilyen kampányrendezvény a versengő politikusok saját és pártjuk népszerűségére.

Utca Embere Orbán Amerikában

Igazából ez ilyen szerepjáték – az utca embere az Orbán–Trump-találkozóról

Orbán Viktor miniszterelnök Amerikában járt Donald Trump elnöknél. A magyar delegáció – a kormány közlése szerint – több megállapodást is kötött, többek között állítólag hazánk kivételt kap az amerikai szankciók alól, és továbbra is vásárolhat orosz olajat. Járókelőket kérdeztünk a találkozóról, a kommunikált megállapodásról, és arról, hogy mennyire érzik a veszélyét annak, hogy orosz olaj nélkül akár ezer forintba is kerülhetne a benzin, ahogy Orbán Viktor állította. Azt is megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hogyan hat a találkozó híre Orbán és a Fidesz népszerűségére.

