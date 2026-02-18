„Érzem azt az iszonyatos vegyszerszagot” – gödieket kérdeztünk az akkumulátorgyár-botrányról

Elég volt abból, hogy bal- meg jobboldal, élni akarunk – az utca embere a hólapátolásról

Az év eleji havazás és a szombati Fidesz-kongresszus után járókelőket kérdeztünk arról, hogy mit szólnak hozzá, hogy politikusok hólapáttal fényképeztették magukat. Azt is megkérdeztük, hogy követték-e a Fidesz kongresszusát és Orbán Viktor ott elhangzott beszédét, és ha igen, mit gondolnak róla. Továbbá érdeklődtünk arról, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a Fidesz új jelmondatához, a „biztos választáshoz” tartozó internetes címet a Tisza elhappolta a kormánypárt elől. Végül azt is tudakoltuk, hogy az utóbbi időben, a kampány folyamán megváltozott-e véleményük arról, hogy melyik pártra szavaznak majd az áprilisi országgyűlési választáson.