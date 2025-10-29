Ez egy hülyeség – az utca embere a nyugdíjtervekről

Orbán Viktor bejelentette a kormány azon tervét, hogy bevezesse a 14. havi nyugdíjat, lehetőleg még a jövő évi választások előtt. Ugyanakkor a Tisza Pártot és Magyar Pétert nyugdíjemelési tervekkel vádolta a kormányfő. A vezető ellenzéki párt tagadja ezt, és többek között Szép Kártya bevezetését tervezi a nyugdíjasok számára választási győzelme esetére. Most az érintett nyugdíjasokat kérdeztük, mit gondolnak a 14. havi nyugdíj tervéról, és mit hallottak a Tisza nyugdíjterveiről. Valamint igazságosnak tartják-e, hogy emeléskor az alacsonyabb nyugdíjakat jobban emelnék, mint a magasabbakat.