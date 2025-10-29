2p

Ez egy hülyeség – az utca embere a nyugdíjtervekről

Bózsó Péter - Izsó Márton Artúr

Orbán Viktor bejelentette a kormány azon tervét, hogy bevezesse a 14. havi nyugdíjat, lehetőleg még a jövő évi választások előtt. Ugyanakkor a Tisza Pártot és Magyar Pétert nyugdíjemelési tervekkel vádolta a kormányfő. A vezető ellenzéki párt tagadja ezt, és többek között Szép Kártya bevezetését tervezi a nyugdíjasok számára választási győzelme esetére. Most az érintett nyugdíjasokat kérdeztük, mit gondolnak a 14. havi nyugdíj tervéról, és mit hallottak a Tisza nyugdíjterveiről. Valamint igazságosnak tartják-e, hogy emeléskor az alacsonyabb nyugdíjakat jobban emelnék, mint a magasabbakat.

Fejezetek

  • 0:00 Beköszönés.
  • 0:29 Mit gondol a kormány 14. havi nyugdíj bevezetési tervéről?
  • 2:49 Mit gondol a Tisza nyugdíj terveiról?
  • 5:34 Igazságos-e az alacsonyabb nyugdíjakat jobban emelni, mint a magasabbakat?
  • 8:26 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

