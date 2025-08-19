Fele ennyiből ki lehetne hozni augusztus 20-át – az utca embere az ünnep állami finanszírozásáról

Én Orbán Viktor nevében nem venném magamra – az utca embere Bindzsisztánról

Majka debreceni koncertjén a fiktív Bindzsisztán diktátorát mikrofonnal fejbelőtték, amely jelenet kormányközeli kritikusai szerint Orbán Viktor miniszterelnök megölésére szólított fel, míg mások szerint ez belefér a szólásszabadságba. A kormány kitiltotta az országból az északír Kneecap együttes tagjait, mondván, hogy palesztinbarát megszólalásaik túllépnek egy határt, és már a terrorizmust támogatják. Egy fiatalembert bombatámadást kilátásba helyező kommentje miatt letartóztattak. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy szerintük ezekben az esetekben, és általában hol van a színpadi vagy kommentekben való megnyilvánulások határa?