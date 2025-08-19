Fele ennyiből ki lehetne hozni augusztus 20-át – az utca embere az ünnep állami finanszírozásáról

Fejezetek
- 00:00 Beköszönés
- 00:20 Ön számára mit jelent augusztus 20-a ünnepe?
- 03:16 Mit gondol a 15 milliárdos ünneprendezési költségről?
- 07:58 A politikusok közül ki áll legközelebb augusztus 20-a örökségéhez?
- 10:25 Mi jut még ezekről az eszébe?
- 12:21 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
