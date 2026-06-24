„Ha van rá keret, akkor megyünk” – az utca embere a nyaralásról

Az egyes fejezeteket a videó ezen részeinél találja:
- 00:00 Beköszönés.
- 00:20 Mikor és hol nyaralt a legutóbb?
- 01:18 Milyen nyaralást tervez az év hátralevő részében?
- 01:59 Egy főre vetítve mennyit költ nyaralásra, és mennyiben számít az euró árfolyama?
- 03:51 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
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