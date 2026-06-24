„Ha van rá keret, akkor megyünk” – az utca embere a nyaralásról

Nem áll meg Balog Zoltánnál a kegyelmi ügy – az utca emberét kérdeztük

Balog Zoltán volt kormánytag múlt héten ismételten jelezte, hogy ő kérte meg Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy adjon kegyelmet a bicskei gyermekotthon volt helyettes vezetőjének, K. Endrének, aki hamis tanúzásra kívánta rávenni a gyermekmolesztálás áldozatait. Azt is kijelentette, hogy sem Orbán Viktor akkori miniszterelnök, sem felesége, Lévai Anikó nem kérte erre. Mit gondolnak erről a járókelők? Aziránt is érdeklődtünk, hogy mi a véleményük a kegyelmi ügy kivizsgálására felállítandó parlamenti bizottságokról.