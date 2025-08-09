Hadházy Ákos akciói is feladják a leckét az Orbán-rendszernek – Ez Viszont Privát

Ezekről a kérdésekről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő, valamint Vég Márton és Bozsó Péter újságíró.
Fejezetek:
00:00 Intro, beköszön
01:24 Hadházy Ákos hatvanpusztai akciója
22:00 Ki áll jobban az egyéni választókerületekben?
25:46 Kiken nem segíta az Othhon Start?
44:00 Lesz Trump-Putyin találkozó?
58:25 Elköszön
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
A korábbi adások itt érhetők el.
