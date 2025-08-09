2p
Aranyélet Ez Viszont Privát Videók

Hadházy Ákos akciói is feladják a leckét az Orbán-rendszernek – Ez Viszont Privát

Bozsó Péter - Csabai Károly - Havas Gábor - Izsó Márton - Vég Márton

Hadházy Ákos az Orbán család hatvanpusztai birtoka elé vezette a kitartó tüntetőit. Minek a szimbóluma Hatvanpuszta és hol állnak meg a tüntetők? Most akkor ki áll jobban az egyéni választókerületekbenm a Fidesz vagy a Tisza? Kinek segít és kinek nem az Otthon Start? Lesz Trump-Putyin találkozó?

Ezekről a kérdésekről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő, valamint Vég Márton és Bozsó Péter újságíró.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön

01:24 Hadházy Ákos hatvanpusztai akciója

22:00 Ki áll jobban az egyéni választókerületekben?

25:46 Kiken nem segíta az Othhon Start?

44:00 Lesz Trump-Putyin találkozó?

58:25 Elköszön

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Címkék: Szubjektív Ez Viszont Privát Fidesz GDP 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Utca Embere UE Hol a határ?

Én Orbán Viktor nevében nem venném magamra – az utca embere Bindzsisztánról

Majka debreceni koncertjén a fiktív Bindzsisztán diktátorát mikrofonnal fejbelőtték, amely jelenet kormányközeli kritikusai szerint Orbán Viktor miniszterelnök megölésére szólított fel, míg mások szerint ez belefér a szólásszabadságba. A kormány kitiltotta az országból az északír Kneecap együttes tagjait, mondván, hogy palesztinbarát megszólalásaik túllépnek egy határt, és már a terrorizmust támogatják. Egy fiatalembert bombatámadást kilátásba helyező kommentje miatt letartóztattak. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy szerintük ezekben az esetekben, és általában hol van a színpadi vagy kommentekben való megnyilvánulások határa?

Utca Emebere UE Ön mit kérdezne?

Orbán Viktorban bíztam annak idején, nagyot csalódtam benne – az utca embere a fapados politikusokról

Orbán Viktor nemrég fapados repülőjáraton utazott, így akár az utca embere is találkozhatott vele. Magyar Péter az országot járja, így vele is találkozhatnak. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy vajon mit mondanának ennek a két politikusnak, és mit kérdeznének tőlük. Vajon van-e az utca embere számára ideális, vagy legalább elég jó politikus? Mindez megtudható a kérdésekre adott válaszokból.

Utca Emebere Változás?

Ha nem fog változás történni, azt nem fogja kibírni ez az ország – az utca embere a jelenlegi helyzetről

Járókelőket kérdeztünk arról, hogy az országos választásokra készülődve hogyan látják hazánk helyzetét, milyen kormányra számítanak, és mit szeretnének ettől a kormánytól.

UE Utca Embere Pride

Most biztos, hogy el fogok menni, mert többről szól – az utca embere az idei Pride-ról

A kormány idén lépéseket tett a szokásos budapesti meleg büszkeség felvonulás, a Pride ellehetetlenítésére, de a főváros ellenáll, és megrendezi az eseményt. Erről a politikai helyzetről, valamint a szexuális kisebbségek hazai jogairól kérdeztük a járókelőket.

Elég agresszív üzenete van – az utca embere a Harcosok Klubjáról

Orbán Viktor bejelentette, hogy elindítják a Harcosok Klubját, amelyhez százezer aktivistát várnak. A kormányoldal digitális harcosokat vet be az online térben. Járókelők véleményére voltunk kíváncsiak.

UE_MNB

Nem tűnt el a pénz, csak kicsit átalakult... – az utca embere az MNB-botrányról

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az MNB-alapítványok ügyében. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy szerintük lesz-e valamilyen következménye a botránynak.

UE Drágaság

„Nagyon morbid ez az egész, hogy a nyugdíjasok le vannak…” – az utca embere az árszabályozásról

A kormány bevezette az árrésstoppot, valamint fellépett a bankok és telefontársaságok áremelései ellen. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy mit érzékelnek az árcsökkenésekből, és hogy szerintük mi az infláció fő oka.

Utca Emebere Benjamin Netanjahu budapesti látogatása

Ebből még nagyobb baj is lehetett volna – az utca embere Netanjahu látogatásáról

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a magyar kormány meghívására Budapestre látogatott, miközben nemzetközi elfogatóparancs van ellene érvényben. Ennek megítéléséről, valamint Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és a kormány külpolitikájának jövőjéről kérdeztük a járókelőket.

UE_stop

Nagy a veszélye annak, hogy áruhiány lesz — az utca embere az árrésstopról

A kormány az alapvető élelmiszerekre árésstopot vezetett be a kiskereskedelmi láncok számára. Járókelőket kérdeztünk, hogy ez hogyan érint őket, és szerintük a kormány képes lesz-e az élelmiszerek kiugró áremelkedésének letörésére.

Ulta Emebere Ukrana EU-s tagságáról szóló szavazások

„Alkalmatlan, alkalmassá kell tenni” —az utca embere Ukrajna EU-s tagságáról

Orbán Viktor kormányfő véleménynyilvánító népszavazást kezdeményezett Ukrajna európai uniós tagságáról. Magyar Péter hasonló kezdeményezéssel állt elő, a DK pedig ugyanezzel a kérdéssel az Országos Választási Bizottsághoz fordult. Járókelőket kérdeztünk a szavazási szándékukról, és arról, hogy szívesen látnák-e Ukrajnát az EU-ban.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168