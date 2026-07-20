Hadházy Ákosnak örültem volna köztársaságielnök-jelöltként – az utca emberét kérdeztük, még Polgár Judit nemje előtt (frissítve)

Bár a hatályos szabályok szerint köztársasági elnöknek hivatalosan csak az országgyűlési képviselők legalább egyötöde jelölhet valakit, a bejelentés komoly politikai visszhangot váltott ki.

Videónkban az utca emberét kérdeztük arról, mit gondolnak Polgár Judit lehetséges jelöléséről, és kit látnának szívesen Magyarország következő köztársasági elnökeként. Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan értékelik Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentését, miszerint Magyarországon „tiszás önkényuralom van, ahol a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia nem működik”, amit szerinte az is bizonyít, hogy már nem Sulyok Tamás a köztársasági elnök, mert „Magyar Péter ugyanis erőszakkal eltávolította”.

Hétfő este kiderült, hogy Polgár Judit köszöni szépen, de nem vállalja a jelöltséget.

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Ettől függetlenül érdemes megnézni, miket mondtak még Polgár Judit nemje előtt a járókelők!

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Beköszönés.

0:23 Jó lenne-e Polgár Judit köztársasági elnöknek?

1:44 Kit tudna elképzelni köztársasági elnöknek?

3:04 Mit gondol Havasi Bertalan tiszás önkényuralmat látó kijelentéséről?

5:19 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

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