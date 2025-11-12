Igazából ez ilyen szerepjáték – az utca embere az Orbán–Trump-találkozóról

Orbán Viktor miniszterelnök Amerikában járt Donald Trump elnöknél. A magyar delegáció – a kormány közlése szerint – több megállapodást is kötött, többek között állítólag hazánk kivételt kap az amerikai szankciók alól, és továbbra is vásárolhat orosz olajat. Járókelőket kérdeztünk a találkozóról, a kommunikált megállapodásról, és arról, hogy mennyire érzik a veszélyét annak, hogy orosz olaj nélkül akár ezer forintba is kerülhetne a benzin, ahogy Orbán Viktor állította. Azt is megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hogyan hat a találkozó híre Orbán és a Fidesz népszerűségére.