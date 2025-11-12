2p
Igazából ez ilyen szerepjáték – az utca embere az Orbán–Trump-találkozóról

Bózsó Péter - Havas Gábor - Izsó Márton

Orbán Viktor miniszterelnök Amerikában járt Donald Trump elnöknél. A magyar delegáció – a kormány közlése szerint – több megállapodást is kötött, többek között állítólag hazánk kivételt kap az amerikai szankciók alól, és továbbra is vásárolhat orosz olajat. Járókelőket kérdeztünk a találkozóról, a kommunikált megállapodásról, és arról, hogy mennyire érzik a veszélyét annak, hogy orosz olaj nélkül akár ezer forintba is kerülhetne a benzin, ahogy Orbán Viktor állította. Azt is megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hogyan hat a találkozó híre Orbán és a Fidesz népszerűségére.

A fenti videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:

  • 0:00 Beköszönés
  • 0:30 Mit gondol az Orbán–Trump-találkozóról, és az orosz olajat érintő megállapodásról?
  • 3:55 Tart-e attól, hogy orosz olaj nélkül ezer forint lesz a benzin literje?
  • 5:54 Hogyan hat a találkozó híre Orbán és a Fidesz népszerűségére?
  • 8:06 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

