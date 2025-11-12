Igazából ez ilyen szerepjáték – az utca embere az Orbán–Trump-találkozóról

A fenti videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:
- 0:00 Beköszönés
- 0:30 Mit gondol az Orbán–Trump-találkozóról, és az orosz olajat érintő megállapodásról?
- 3:55 Tart-e attól, hogy orosz olaj nélkül ezer forint lesz a benzin literje?
- 5:54 Hogyan hat a találkozó híre Orbán és a Fidesz népszerűségére?
- 8:06 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
Összes videós anyagunkért pedig kattintson ide>>>
Ha csak hallgatni szeretné műsorainkat, itt megteheti:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>