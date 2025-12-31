Itt nagy koppanás lesz; emberek, ébresztő! Ezt mondták önök 2025-ben

1. „Szerintem itt nagy koppanás lesz”

Ugyan sok víz lefolyt a Dunán – és a Tiszán azóta, de talán még emlékezhetünk arra a néhány hétre, amikor a csapból is Majka „rendszerkritikus” klipje szólt. Kollégáink erről is kérdezték járókelők véleményét akkoriban. Az eredményt pedig 121 ezer néző látta.

2. „Nem szankcionálásra van szükség, hanem teljes változásra”

Még Donald Trump beiktatása előtt egy utolsó „ajándékkal” kedveskedett a Biden-kormány az Orbán-kormánynak: Rogán Antal szankciós listára vételével. De mit mondtak önök erről, és az indoklásként adott magyarországi „rendszerszintű korrupcióról”? A válaszokra 60 ezer néző volt kíváncsi.

3. „Vissza kell venni tőlük a milliárdokat!”

A kormányközeli szereplők „luxizásáról” is volt mondanivalója az utca emberének. Megdolgoztak a magánrepülőgépekért és a milliós táskákért? 59 ezren nézték meg ezt az adásunkat.

4. „Emberek, ébresztő!”

Választásokra készülünk, de milyen helyzetben van az ország? Mit kéne tennie a kormánynak, és mit az ellenzéknek? 59 ezer néző nézte és hallgatta meg a válaszokat ezekre a kérdésekre.

5. „Nem tudom, hogy '26-ig kibírom-e ép idegekkel”

Mielőtt Karácsony Gergely egy testcsellel kiénekelte volna a sajtot a szájukból, dubaji befektetők „Mini-Dubajt” építettek volna a Rákosrendező területén. De mit gondoltak erről riportalanyaink? 52 ezren látták ezt az adást.

Az Utca Embere összes adása között itt böngészhet, Youtube-csatornánkon pedig az összes videós tartalmunkat megtalálja!