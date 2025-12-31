3p
Itt nagy koppanás lesz; emberek, ébresztő! Ezt mondták önök 2025-ben

Litván Dániel
Litván Dániel

Sokat kérdeztünk, itt vannak a legjobb válaszok. Ezek voltak az Utca Embere legnézettebb adásai 2025-ben.

1. „Szerintem itt nagy koppanás lesz”

Ugyan sok víz lefolyt a Dunán – és a Tiszán azóta, de talán még emlékezhetünk arra a néhány hétre, amikor a csapból is Majka „rendszerkritikus” klipje szólt. Kollégáink erről is kérdezték járókelők véleményét akkoriban. Az eredményt pedig 121 ezer néző látta.

2. „Nem szankcionálásra van szükség, hanem teljes változásra”

Még Donald Trump beiktatása előtt egy utolsó „ajándékkal” kedveskedett a Biden-kormány az Orbán-kormánynak: Rogán Antal szankciós listára vételével. De mit mondtak önök erről, és az indoklásként adott magyarországi „rendszerszintű korrupcióról”? A válaszokra 60 ezer néző volt kíváncsi.

3. „Vissza kell venni tőlük a milliárdokat!”

A kormányközeli szereplők „luxizásáról” is volt mondanivalója az utca emberének. Megdolgoztak a magánrepülőgépekért és a milliós táskákért? 59 ezren nézték meg ezt az adásunkat.

4. „Emberek, ébresztő!”

Választásokra készülünk, de milyen helyzetben van az ország? Mit kéne tennie a kormánynak, és mit az ellenzéknek? 59 ezer néző nézte és hallgatta meg a válaszokat ezekre a kérdésekre.

5. „Nem tudom, hogy '26-ig kibírom-e ép idegekkel”

Mielőtt Karácsony Gergely egy testcsellel kiénekelte volna a sajtot a szájukból, dubaji befektetők „Mini-Dubajt” építettek volna a Rákosrendező területén. De mit gondoltak erről riportalanyaink? 52 ezren látták ezt az adást.

 

Utca Emebere újév

Van egy csomó jó elképzelés, amit meg lehet csinálni – az utca embere az ó- és az új évről

Az év végén járókelőket kérdeztünk arról, hogy szerintük milyen volt hazánk számára a 2025-ös esztendő, és személyesen mit várnak 2026-tól. Azt is megkérdeztük, hogy kinek és mit üzennek a jövő évre.

Az Utca Embere Szőlő utca

Sokkal kevesebbért is vállalni kéne a felelősséget – az utca embere a gyermekvédelmi botrányról

A gyermekvédelmi intézmények botrányos működése miatt Magyar Péter szombaton a kormány és az államfő távozását követelte. A kormány utasítására a rendőrség is kivonult ezekhez az intézményekhez. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy ezek után le kell-e mondania valakinek, és ha igen minek. Az iránt is érdeklődtünk, hogy mi a véleményük az ügyről, illetve meglátásuk szerint mit kéne tenni a gyermekvédelmi intézmények működésének javításáért.  Lapértesülés szerint a felvételünk készítése után lemondott a Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója.

Nobel-UE

„Lehetünk rájuk büszkék, végül is mi üldöztük el őket” – az utca embere a Nobel-díjasainkról

Az irodalmi Nobel-díjat idén Krasznahorkai László nyerte el. A magyar író szerdán vette át az elismerést Stockholmban. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy hallottak-e róla, és örülnek-e a díjnak. Azt is megtudakoltuk, hogy milyen más magyar Nobel-díjas jut eszükbe, illetve hogy mennyire érzik sajátjuknak az elismerést.   

Utca Embere lakás

„A jó kis kormányunk feltornázta az árakat” – az utca embere az elszálló lakásárakról

A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint az év végére 28 százalékkal is emelkedhetnek a lakásárak, éves alapon. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy ez hogyan érinti őket, és mit gondolnak erről. Azt is megtudakoltuk, hogy szerintük mi az oka a jelentős áremelkedésnek, illetve ők vagy környezetükben valaki felveszi-e az államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatú lakáshitelt.

Utca Embere győri kampány

A kormánynak van félnivalója, a Tiszának meg nem – az utca embere Orbán és Magyar győri kampányáról

Orbán Viktor és Magyar Péter is Győrben tartott kampányrendezvényt. A miniszterelnök egy sportcsarnokban válaszolt kérdésekre, az ellenzék vezére pedig az utcán beszélt. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a párhuzamos eseményekről, a politikusok helyszínválasztásáról. Azt is megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hogyan hat egy ilyen kampányrendezvény a versengő politikusok saját és pártjuk népszerűségére.

Utca Embere Orbán Amerikában

Igazából ez ilyen szerepjáték – az utca embere az Orbán–Trump-találkozóról

Orbán Viktor miniszterelnök Amerikában járt Donald Trump elnöknél. A magyar delegáció – a kormány közlése szerint – több megállapodást is kötött, többek között állítólag hazánk kivételt kap az amerikai szankciók alól, és továbbra is vásárolhat orosz olajat. Járókelőket kérdeztünk a találkozóról, a kommunikált megállapodásról, és arról, hogy mennyire érzik a veszélyét annak, hogy orosz olaj nélkül akár ezer forintba is kerülhetne a benzin, ahogy Orbán Viktor állította. Azt is megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hogyan hat a találkozó híre Orbán és a Fidesz népszerűségére.

Utca Emebere Jobban élünk

Megszorítások jönnek a választások után? Az utca embere az életszínvonalról

Tart a választási kampány. A választók hangulatának, pártválasztásának egyik kulcseleme lehet az, hogy mit gondolnak saját anyagi helyzetükről.  Járókelőket kérdeztünk arról a borús időben, hogy hogyan érzékelik, jobban élnek-e mint négy éve, hogyan változhat ez a választásokig, és szerintük lesznek-e megszorítások jövő április után.

Ez egy hülyeség – az utca embere a nyugdíjtervekről

Orbán Viktor bejelentette a kormány azon tervét, hogy bevezesse a 14. havi nyugdíjat, lehetőleg még a jövő évi választások előtt. Ugyanakkor a Tisza Pártot és Magyar Pétert nyugdíjemelési tervekkel vádolta a kormányfő. A vezető ellenzéki párt tagadja ezt, és többek között Szép Kártya bevezetését tervezi a nyugdíjasok számára választási győzelme esetére. Most az érintett nyugdíjasokat kérdeztük, mit gondolnak a 14. havi nyugdíj tervéról, és mit hallottak a Tisza nyugdíjterveiről. Valamint igazságosnak tartják-e, hogy emeléskor az alacsonyabb nyugdíjakat jobban emelnék, mint a magasabbakat.

Utca Emebere Mi a tét?

A jövőnk a tét – fideszeseket és tiszásokat kérdeztünk október 23-án

A magyar forradalom és szabadságharc emléknapján Orbán Viktor kormányfő a Kossuth téren beszélt, ahol a Békemenet végállomása volt. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig a Hősök terén szólalt fel, ahová a Nemzeti Menet résztvevői mentek. A beszédekre tartókat kérdeztük mindkét oldalon. És Puzsér Róbertbe is belebotlottunk.

Utca Emebere Infláció

Éljen meg a nyugdíjból az, aki kitalálta – az utca embere az inflációról

A szeptemberi infláció éves szinten 4,3 százalékon állt, és megegyezett az augusztusi adattal. Vásárcsarnokokba igyekvőket kérdeztünk arról, hogy hogyan érzékelik, mekkora az infláció, megtorpant-e? Továbbá, vajon lépést tartanak-e jövedelmeik, bevételeik az áremelkedéssel, és mennyiben bíznak a KSH hivatalos adataiban.

