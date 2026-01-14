Elég volt abból, hogy bal- meg jobboldal, élni akarunk – az utca embere a hólapátolásról

A videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:
- 0:00 Beköszönés
- 0:20 Mi a véleménye arról, hogy szinte az összes politikus hólapátot ragadott?
- 2:06 Követte-e, hallgatta-e Orbán Viktor beszédét a Fidesz kongresszusán?
- 3:15 Mi a véleménye arról, hogy a Tisza foglalta le a Fidesz jelmondatához tartozó webhelyet?
- 5:01 Az utóbbi időben változott-e a politikai véleménye – az, hogy melyik pártra szavaz majd?
- 7:15 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
