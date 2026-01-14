2p

Aranyélet Fidesz Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Elég volt abból, hogy bal- meg jobboldal, élni akarunk – az utca embere a hólapátolásról

Bózsó Péter - Izsó Márton Artúr

Az év eleji havazás és a szombati Fidesz-kongresszus után járókelőket kérdeztünk arról, hogy mit szólnak hozzá, hogy politikusok hólapáttal fényképeztették magukat. Azt is megkérdeztük, hogy követték-e a Fidesz kongresszusát és Orbán Viktor ott elhangzott beszédét, és ha igen, mit gondolnak róla. Továbbá érdeklődtünk arról, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a Fidesz új jelmondatához, a „biztos választáshoz” tartozó internetes címet a Tisza elhappolta a kormánypárt elől. Végül azt is tudakoltuk, hogy az utóbbi időben, a kampány folyamán megváltozott-e véleményük arról, hogy melyik pártra szavaznak majd az áprilisi országgyűlési választáson.

A videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:

  •  0:00 Beköszönés
  •  0:20 Mi a véleménye arról, hogy szinte az összes politikus hólapátot ragadott?
  •  2:06 Követte-e, hallgatta-e Orbán Viktor beszédét a Fidesz kongresszusán?
  •  3:15 Mi a véleménye arról, hogy a Tisza foglalta le a Fidesz jelmondatához tartozó webhelyet?
  •  5:01 Az utóbbi időben változott-e a politikai véleménye – az, hogy melyik pártra szavaz majd?
  •  7:15 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

