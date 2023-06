Küldjük előnyugdíjba a 60 éves Orbán Viktort! - olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az aranyelet@mfor.hu e-mail-címre!

Lassan már Hatvanpusztán is nyújtózkodhatna a kormányfő, ha lenne bátorsága lelépni. Fotó: pixabay

"Tisztelt szerkesztőség!

A mélyen tisztelt miniszterelnök már sokat tett az ország felvirágoztatásáért. Azt olvastam itt, ezen az oldalon, hogy szinte nem is alszik, folyton a javunkat (és pénzünket) akarja. De rajta is kifog már az idő, nem olyan mint régen, amikor még tudott futni. Gömböc lett és most már betöltötte a hatvanat, küldjük őt előnyugdíjba!

Nagyvonalú leszek és azt mondom: társadalmunk valahogy kibírja, ha öt évig, amíg eléri a hivatalos korhatárt, nem fizetik be az ő nyugdíjjárulékát. Igazából a nyugdíját sem sajnálom, nekem/nekünk megér ennyit, hogy kivonuljon a közéletből. Egy új korszak kezdődhetne, bár biztos vagyok benne, hogy a legközelebbi politikai haverjai egymást taposva akarnak majd beülni a székébe, már csak így megy ez a legtöbb diktatúrában, miért lenne kivétel éppen Magyarország.

Egyébként ha tényleg sportember, akkor tudnia kellene, hogy egy nagy sportoló képes a csúcson abbahagyni. Nem akkor lép le, amikor már csak legfeljebb csereként engedik a pályára, hanem akkor, amikor számolatlanul rúgja a gólokat. Szerintem ő most pont itt tart, innen már csak lefelé van neki. Kap majd a híveitől (és az államkasszából) egy kis apanázst, később egy szoborra is összegyűjthetnek és ha jól viselkedik még elnöki könyvtára is lehet, mint az amerikai elnököknek.

Az államférfinak járó más elismerésekre azonban ne számítson. Merthogy szerintem nem államférfi ő a klasszikus értelemben. Azt ki kell érdemelni. Szóval indítsunk egy mozgalmat, hogy megkaphassa az előnyugdíjat. Remélem a szerkesztőség gyűjti az aláírásokat. De ha nem, akkor majd más. Ugye lesz ilyen?

Tisztelettel

Egy budapesti olvasó”