"Lázár János menjen vissza a lovaihoz!" - olvasói levél

Menetrend a Nyugati pályaudvaron. Ezt sem tartják be. Fotó: Mfor /Mester Nándor "Tisztelt szerkesztőség!

Régi vasutas családból származom, az egyik elődöm a Budapest-Vác közötti vonalon is utazott anno. A nagyapám egyszer elmondta, hogy ez a rokon nagyon örült annak, hogy milyen gyorsan el tudott menni egyik ismerőséhez. Ez jutott eszembe akkor, amikor azt hallottam, hogy most is ugyanannyi idő odautazni, pedig közben eltelt 100 év és elvileg minden felgyorsult. Na, nem nálunk!

Nem vagyok annyira naív, hogy ne tudjam: sok minden akadályozza a MÁV-ot abban, hogy rendesen működjön. De szerintem abban nem tévedek, hogy az egyik legnagyobb akadály Lázár János, akit odatett a főnöke. Jobban tenné Lázár János, ha visszamenne a lovaihoz Mezőhegyesre, egyszerűen nem ért ahhoz, amit elvállalt. Éppen a héten hallottam és olvastam is, hogy minden valamirevaló szakember elmenekült, mióta ő felügyeli a vasutat. Akkora a káosz az egész közlekedési ágazatban, hogy ilyet még nem látott a világ.

Itt van ez az osztrák ügy is. Bepöccentek a sógorok, ha jól olvastam még tovább nem engednek közvetlen járatokat Bécsbe, aki a németekhez akar utazni, az kénytelen átszállni. Mivel sok vasutast ismerek az országban (említettem, hogy vasutas családból származom), tudom a legfrisebb híreket is, például a szárnyvonalak ügyét.

Ez őrület, miért akarják elvágni ezeket a falvakat a külvilágtól, a busz majd jobb lesz? Az sokkal környezetszennyezőbb, ráadásul sok helyen már megszüntek a kis boltok, a posta és iskolából is egyre kevesebb van. Ezek kiírtják a falvakat, ezt nem szabad engedni.

Különben Lázár úr nemcsak a vasúthoz nem ért, de máshoz se nagyon. Tudom, hogy az építőipart is rásózta az Orbán. Na, ott sem tud remekelni, csak azt csinálta, hogy biztos elővett egy listát és a felét vagy kétharmadát egyszerűen kihúzta. Emiatt sok beruházás soha nem készül el. De láttam én is ezt a listát, maguk is lehozták egyszer. Volt benne jópár útépítés és még vasútépítés is. Érdekes módon az utóbbiaknál, ahol a gázszerelő is érdekelt, nem volt áthúzva semmi. Ez nyilván nem véletlen. A pénzt át kell csorgatni valahogy az ő zsebébe.

De nem akarok minden felelősséget a Lázár nyakába varrni. Szerintem ő csak meg akar felelni és erősködik a főnöke előtt, aki majd szépen leváltja, ha ráomlik az egész vasút. Az a helyzet, hogy neki is vissza kelle mennie, mondjuk Felcsútra vagy Hatvanpusztára, azt már úgyis felépítette a sok lopott közpénzből.

K. Béla, egy volt budapesti vasutas"