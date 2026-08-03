Leapadt a Duna – kipakoltak a járókelők

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
- 0:00 Beköszönés.
- 0:23 Mit szól ahhoz, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt nagy valószínűséggel le kell állítani a Paksi Atomerőművet?
- 3:15 Szükség lenne-e vízerőművekre a víz visszatartása érdekében?
- 5:29 Fél-e, hogy a klímaváltozás miatt elszáll az áram és a víz ára, odalesz a rezsicsökkentés?
- 7:28 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
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