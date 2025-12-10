2p
Aranyélet Utca embere Videók

„Lehetünk rájuk büszkék, végül is mi üldöztük el őket” – az utca embere a Nobel-díjasainkról

mfor.hu

Az irodalmi Nobel-díjat idén Krasznahorkai László nyerte el. A magyar író szerdán vette át az elismerést Stockholmban. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy hallottak-e róla, és örülnek-e a díjnak. Azt is megtudakoltuk, hogy milyen más magyar Nobel-díjas jut eszükbe, illetve hogy mennyire érzik sajátjuknak az elismerést.   

A fenti videó egyes fejezetei az alábbiaknál találhatók:

  • 0:00 Beköszönés
  • 0:27 Krasznahorkai László Nobel-díjas író lett. Hallotta a hírt, örül neki?
  • 3:22 Eszébe jut-e más magyar Nobel-díjas?
  • 5:39 Mennyiben a mieink ezek az elismerések?
  • 8:54 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

Összes videós anyagunkért pedig kattintson ide>>>

Ha csak hallgatni szeretné műsorainkat, itt megteheti: 

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Utca Embere lakás

„A jó kis kormányunk feltornázta az árakat” – az utca embere az elszálló lakásárakról

A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint az év végére 28 százalékkal is emelkedhetnek a lakásárak, éves alapon. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy ez hogyan érinti őket, és mit gondolnak erről. Azt is megtudakoltuk, hogy szerintük mi az oka a jelentős áremelkedésnek, illetve ők vagy környezetükben valaki felveszi-e az államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatú lakáshitelt.

Utca Embere győri kampány

A kormánynak van félnivalója, a Tiszának meg nem – az utca embere Orbán és Magyar győri kampányáról

Orbán Viktor és Magyar Péter is Győrben tartott kampányrendezvényt. A miniszterelnök egy sportcsarnokban válaszolt kérdésekre, az ellenzék vezére pedig az utcán beszélt. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a párhuzamos eseményekről, a politikusok helyszínválasztásáról. Azt is megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hogyan hat egy ilyen kampányrendezvény a versengő politikusok saját és pártjuk népszerűségére.

Utca Embere Orbán Amerikában

Igazából ez ilyen szerepjáték – az utca embere az Orbán–Trump-találkozóról

Orbán Viktor miniszterelnök Amerikában járt Donald Trump elnöknél. A magyar delegáció – a kormány közlése szerint – több megállapodást is kötött, többek között állítólag hazánk kivételt kap az amerikai szankciók alól, és továbbra is vásárolhat orosz olajat. Járókelőket kérdeztünk a találkozóról, a kommunikált megállapodásról, és arról, hogy mennyire érzik a veszélyét annak, hogy orosz olaj nélkül akár ezer forintba is kerülhetne a benzin, ahogy Orbán Viktor állította. Azt is megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hogyan hat a találkozó híre Orbán és a Fidesz népszerűségére.

Utca Emebere Jobban élünk

Megszorítások jönnek a választások után? Az utca embere az életszínvonalról

Tart a választási kampány. A választók hangulatának, pártválasztásának egyik kulcseleme lehet az, hogy mit gondolnak saját anyagi helyzetükről.  Járókelőket kérdeztünk arról a borús időben, hogy hogyan érzékelik, jobban élnek-e mint négy éve, hogyan változhat ez a választásokig, és szerintük lesznek-e megszorítások jövő április után.

Ez egy hülyeség – az utca embere a nyugdíjtervekről

Orbán Viktor bejelentette a kormány azon tervét, hogy bevezesse a 14. havi nyugdíjat, lehetőleg még a jövő évi választások előtt. Ugyanakkor a Tisza Pártot és Magyar Pétert nyugdíjemelési tervekkel vádolta a kormányfő. A vezető ellenzéki párt tagadja ezt, és többek között Szép Kártya bevezetését tervezi a nyugdíjasok számára választási győzelme esetére. Most az érintett nyugdíjasokat kérdeztük, mit gondolnak a 14. havi nyugdíj tervéról, és mit hallottak a Tisza nyugdíjterveiről. Valamint igazságosnak tartják-e, hogy emeléskor az alacsonyabb nyugdíjakat jobban emelnék, mint a magasabbakat.

Utca Emebere Mi a tét?

A jövőnk a tét – fideszeseket és tiszásokat kérdeztünk október 23-án

A magyar forradalom és szabadságharc emléknapján Orbán Viktor kormányfő a Kossuth téren beszélt, ahol a Békemenet végállomása volt. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig a Hősök terén szólalt fel, ahová a Nemzeti Menet résztvevői mentek. A beszédekre tartókat kérdeztük mindkét oldalon. És Puzsér Róbertbe is belebotlottunk.

Utca Emebere Infláció

Éljen meg a nyugdíjból az, aki kitalálta – az utca embere az inflációról

A szeptemberi infláció éves szinten 4,3 százalékon állt, és megegyezett az augusztusi adattal. Vásárcsarnokokba igyekvőket kérdeztünk arról, hogy hogyan érzékelik, mekkora az infláció, megtorpant-e? Továbbá, vajon lépést tartanak-e jövedelmeik, bevételeik az áremelkedéssel, és mennyiben bíznak a KSH hivatalos adataiban.

UE konzultáció

„Az egyikkel begyújtok, a másikat kitöltöm” – az utca embere a konzultációkról

A magyar kormány elindította Nemzeti Konzultációját a gazdasági kérdésekről, főleg a Tisza Párt állítólagos adóterveit kritizálva. Eközben Magyar Péterék meghirdették a Nemzet Hangja konzultáció újabb fordulóját. Járókelőket kérdeztünk arról, hogy mi a véleményük ezekről a kezdeményezésekről, kitöltik-e őket, illetve mi lenne az a kérdés, amiről szívesen megkérdeznék az embereket.

Utca Embere Ki nyer majd?

„Szerintem verekedésig megy…” – az utca embere a közelgő választásról

Beindult a kampány a 2026-os tavaszi parlamenti választással kapcsolatban. Az utca emberét arról kérdeztük, hogy mit gondol, melyik párt nyeri majd a választást, milyen lesz az addig vezető kampány, és lesz-e Orbán Viktor-Magyar Péter vita.

Utca Embere Sorozás

„Vagy kilépünk a NATO-ból, vagy felvonulunk…” – az utca embere a lengyelországi dróntámadásról

Egyre fokozódik a feszültség a NATO és Oroszország között, miután múlt héten orosz drónok hatoltak be Lengyelországba. Ennek apropóján kérdeztünk járókelőket arról, hogy legyen-e ismét kötelező a katonai szolgálat itthon, mi a véleményük a hadikiadások a NATO által elvárt növeléséről, illetve küldjünk-e katonákat a NATO keretében Lengyelországba egy orosz támadás esetén, ha Varsó erre kérne minket?

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168