Inkább csak vergődik a forint az életben maradásért - Olvasói vélemények

Manapság ismét vita tárgya: kell-e nekünk magyaroknak az euró. Kétségtelen, hogy önmagában az euró bevezetése nem jelenti a magyar gazdaság stabilitását. Azonban az oda vezető út, amennyiben Magyarország teljesíteni tudná az euró bevezetésének kritériumait, már sokkal inkább jelente pozitív eredményeket. Ráadásul a most regnáló kormány még az Alaptörvényben is rögzítette azt: Magyarország fizetőeszköze a forint. Azaz ezt csak kétharmados többséggel lehet megváltoztatni… Persze előtte az országnak teljesíteni kell számos gazdasági kritériumot, amelytől sajnos jelenleg nagyon messze állunk. Kanyarban előztek, például a szlovénok, szlovákok, horvátok: már ami az euró bevezetését illeti. Azaz a forint várhatóan még sokáig velünk marad így még évekig figyelnünk kell az euró / forint árfolyamot, amely ezen a héten nem jó irányba változott. Nem véletlen tehát, hogy a héten is egy ezzel kapcsolatos cikkünkre érkezett a legtöbb megjegyzés:

Kapcsolódó cikk Alig bír a forint a túlerővel, de soha nem adja fel a harcot Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Természetes, hogy olvasóink, akik megértek már 300 alatti HUF/EUR árfolyamot, ezzel a hírrel nem igazán voltak elégedettek. Márton nevű olvasónk például így kommentálta a szerda reggel aktuális 390,6 HUF/EUR árfolyamot:

A gyaloggalopp jut róla eszembe. Mikor már se keze, se lába, de még jár a szája, hogy kiegyezne egy döntetlenben.

Roland szerint:

Ez nem küzdelem, ez víz felszínén maradás

József véleménye:

Nem igazán van mit feladni, ez már rég elesett. Inkább csak vergődik a forint az életben maradásért.

János így reagált:

Forint marad, ha mind beledöglünk is.

Mihály igen elkeseredetten így vélekedett erről:

260-on állt az Euro. Azokkal a gazdasági zsenikkel van a baj, akik eladják az országot a jattjukért, akik leszarják a 8millió ember érdekét, akik röhögve hazudnak a pofánkba, akik az orosz érdekek miatt kizsigerelik a szerencsétlen adófizetőket, és lássuk be velünk van a baj, hogy még mindig hagyjuk, hogy ezek uralkodjanak, és mérhetetlen károkat okozzanak, nem csak nekünk, hanem az unokáinknak is! Velünk van a baj, hogy nem fogunk egy kapanyelet és mindenki az első szembejövő fideszest nem veri el úgy rendesen, ahogy bayerzsolti is mondta!

József:

Csak szólok hogy 2006-ban 1euró 265ft volt.

Aladár szerint nincs ezzel semmi baj, hiszen a bérek pedig növekedtek

(megjegyzés: sajnos Aladár nevű profil a lenti számításból kifelejtette az inflációs hatást):

2010-ben 73500 ft volt a minimálbér a szent euró meg 260-270 ft Most 133000 ft a minimálbér az átlagbér most magasabb mint annak idején a legnagyobb bér a szent euró meg 390 ft. Két osztás mindössze, lebutított Orbán-fóbiás ballibsi bohócok és megtudjátok, hogy mikor kaptatok több eurót a bérekért.

Jenő véleménye:

Ez biztosan nem tett jót a forintnak. “A parlament nyitóülésén Orbán Viktor arról beszélt, hogy az elszálló infláció miatt a kormánynak át kellett vennie a Magyar Nemzeti Bank feladatait.” (Orbán Viktor)

Mondja el véleményét, írjon olvasói levelet az [email protected] e-mail-címre vagy kommenteljen bátran az mfor.hu facebook oldalán: https://www.facebook.com/MenedzsmentForum !