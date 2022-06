"Miből lehet kifizetni a dráguló albérletet? Egyetemistákat kérdeztünk - videó"

„Elírtam a Wizz Air-jegy kódját, 4 hónapja ülnek a pénzemen”

A fapados légitársaság kap sok meleget és hideget is a viszonylag alacsony árak, az árazási trükkök és a poggyászkezelése miatt is. Most egy hideg vélemény jön. Olvasói levél.