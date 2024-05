Miért nem ellenőrzi senki ezeket a vagyonmentő alapítványokat? - olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az [email protected] e-mail-címre!

Biztos helyen landol, gondoskodnak róla

Fotó: Pixabay

„Tisztelt szerkesztőség!

Most olvastam maguknál, hogy milyen eszközzel lehet eltüntetni a kíváncsi szemek elől a vagyont. Ez döbbenetes!

Felháborítónak tartom, hogy ez a felcsúti gázszerelő meg a hozzá hasonló, nem munkából milliárdossá lett ember csak így, minden ellenőrzés nélkül ki tudja menteni az összeharácsolt pénzét. Ki találta ki ezt a vagyonkezelő dolgot? Pontosan milyen jogi alapon tudják átrakni ebbe az alapítványba a vagyont? Jó lenne, ha ezt megmagyarázná valaki.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrincnek is lett egy saját vagyonkezelő alapítványa, a fél országot pakolhatja bele Az örökkévalóságról nevezte el Mészáros Lőrinc a saját vagyonkezelő alapítványát, amelynek ő a kurátora. Minimum 600 millió forint kell az induláshoz, de felső határ nincs.

Nekem nincs semmi ilyen pénzem és az ismerőseimnek sincs. De nem rejtegetném, ha lenne, akkor sem. Az én lelkiismeretem egyszerűen nem engedné meg ezt. Milyen ember az olyan, aki csak gyűjti, gyűjti maga alá a sok pénzt, s ebből olyan ügyvédeket fizet, akiknek semmi más dolguk nincs, mint valahogy elfedni az egészet, nehogy mondjuk a NAV meglássa.

Különben nem vagyok naiv, a NAV-nak nyilván kiadták parancsba, hogy „bizonyos embereket”, meg cégeket nem lehet zaklatni, nem lehet vizsgálgatni. Persze, amióta az eszemet tudom, ez mindig így volt, így megy ez már több évtizede, hiába volt rendszerváltás. Az is csak a nevében volt az, igazából semmi sem változott itt. Ugyanúgy korrupt ez az ország, mint volt, rengeteg új adat is van erről, ahogy olvastam az oldalukon is.

Azt javaslom, hogy még jobban járjanak utána ennek a vagyonmentő dolognak, gondolom mást is érdekelnek a részletek.

Üdvözlettel

(A nevemet nem írom ki, mert rosszul járhatok)