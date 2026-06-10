„Muszáj megszüntetni a védett üzemanyagárakat” – az utca emberét kérdeztük

- 0:00 Beköszönés.
- 0:23 Mi a véleménye a védett üzemanyagárakról, eltörölje azokat az új kormány?
- 2:51 Ön mekkora üzemanyagár mellett tenné le az autóját?
- 4:55 A magas üzemanyagár problémáját milyen intézkedéssel lehetne jól kezelni?
- 7:34 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
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