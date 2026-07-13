„Nagyon meglepődtem” – az utca embere a foci vébéről

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
- 0:00 Beköszönés.
- 0:23 Nézi-e, és mit gondol az amerikai foci-világbajnokságról?
- 3:12 Melyik csapat lesz a világbajnok?
- 4:03 Mit gondol Magyar Péter közös döntőnézési javaslatáról?
- 5:19 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
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