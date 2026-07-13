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„Nagyon meglepődtem” – az utca embere a foci vébéről

Bózsó Péter - Havas Gábor - Izsó Márton

A héten rendezik meg az amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és döntőjét. Az utca emberét arról kérdeztük, nézi-e a közvetítéseket, és mi a véleménye a tornáról. Kíváncsiak voltunk arra is, szerintük melyik csapat emelheti magasba a trófeát, valamint mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter miniszterelnök közös döntőnézést javasolt, és elmennének-e erre a programra.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

  • 0:00 Beköszönés.
  • 0:23 Nézi-e, és mit gondol az amerikai foci-világbajnokságról?
  • 3:12 Melyik csapat lesz a világbajnok?
  • 4:03 Mit gondol Magyar Péter közös döntőnézési javaslatáról?
  • 5:19 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

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