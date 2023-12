Nem csitulnak az indulatok, újabb heves reakciók a tanárfizetések kapcsán

Az eredeti levélben Vaspöri Gabriella úgy vélte, hogy a tanárok zöme nem érdemli meg a fizetésemelést.

Kapcsolódó cikk „A jelenlegi pedagógusok zöme nem érdemli meg a béremelést” – olvasói levél A napokban írtunk arról, hogy a Lidl megint mennyivel emelte a kezdő dolgozók fizetését és hogy az mennyivel magasabb, mint a kezdő tanáré. Egyik olvasónk ezen felbuzdulva írta meg véleményét.

Ezen felháborodva többen klaviatúrát ragadtak olvasóink közül, ebből hétfőn közöltünk egy csokorra valót.

Kapcsolódó cikk Kiverte a biztosítékot a pedagógusokat kritizáló szülő levele - frissítve Vegyes a fogadtatás, tisztázzuk a dolgokat.

Most ismét átnyújtunk egy csomaggal az azóta érkezett levelekből.

1. Klajkóné Vén Krisztina

„Tisztelt Szerkesztőség!

Egy közgazdász anyuka levele ébreszett bennem néhány gondolatot. (Vaspöri Gabriella). Azt hittem a téma lerágott csont, hiszen a pedagógusok munkájáról és bérezéséről már tucatnyi cikk, hozzászólás jelent meg. Unalmas és elcsépelt a téma? Úgy látszik, mégsem eléggé. Újra és újra meg tudnak lepni a hozzászólások.

A közgazdász anyuka szerint a pedagógusok nem érdemlik meg a béremelést. Nem túl szép összefoglalásban részletezte, nem túl hozzáértően a pedagógusok munkáját és munkaidejét. Összehasonlította a Lidl-ben dolgozók munkájával, bérével és munkaidejével. Nem irígylem a Lidl-ben dolgozókat, sőt csodálom teherbírásukat és gyorsaságukat. De, had szóljak néhány szót közgazdász anyukának, hátha sikerül betekintést nyújtani a pedagógus hivatás sötét vermébe. Mert igen, ez egy mély és sötét verem. Aki egyszer belelép, az nehezen szabadul.

Ez a hivatás foglyul ejt, amit a kormány csúnyán kihasznál.

Kedves Anyuka! Arról írt, hogy a pedagógusok napi munkaideje 6×45 perc és közben "csak" csücsülésznek az iskolában. Nos, reggelente ügyelünk 7:30-tól 8-ig. Ha nem így tennénk, a gyerekek szétszednék az épületet. Utána megkezdjük a csücsülést 6×45 percben. Rohanunk a harmadik osztályból a nyolcadikba, majd onnan az ötödikbe. Minden osztály másik szinten vagy épületben. Az órára félnymásoltatunk, beindítjuk a digitális eszközöket, hogy kellően modernek legyünk a kor elvárásaihoz. Telefont intézünk, kirándulást szervezünk, szülőkkel egyeztetünk, pénzt szedünk. Épp most két kolléga beteg, tehát helyettesítünk. Persze ingyen, erőnkön felül, mert amúgyis mindenki túlórában van. Ja, és közben is ügyelünk folyamatosan, mert a gyermekek nem maradhatnak felügyelet nélkül. Miután, így kicsücsültük magunkat, fél 3 körül hazaérünk és saját családunkkal is váltunk néhány szót, majd nekikezdünk a tanulásnak saját csemeténkkel. Igen a pedagógus gyerekekkel is tanulni kell. Nem születnek géniusznak. Este nekikezdünk a következő napi 6 óránkra felkészülni és kijavítunk 100-200 darab dolgozatot. Adminisztrálunk a digitális naplóba, mert erre órán, sem időnk, sem lehetőségünk nincs . Ez egy átlag nap, ami 10 felé ér véget az iskolai munkával.

Az átlagos napokon kívül vannak még egyéb teendőink, amelyekért külön bérezés nem jár.

Szülői értekezletek és fogadó órák esténként, kirándulások, táborok, dekoráljuk a termünket és az iskolát. Nevelőtestületi értekezletek esténként, iskolai műsorokat rendezünk és szervezünk, versenyre készítünk fel gyerekeket, orvosi vizsgálatra és védőnőhöz kisérünk tanulókat. Persze, továbbképzésekre is járni kell, többórás továbbképzésekről kell tanúsítványt szerzni.( Hét évente kötelező pontokat szerezni.) Ó, hát még a kompetencia mérésekre való felkészülésről szót sem említettem. Ez méri a pedagógusokat. Egy élmény a lebonyolítása. A gyerekeket nem érdekli, a pedagógust pedig minősíti a munkájáról. Mi, pedagógusok rengeteg munkát viszünk haza, a Lidl dolgozói nem. Igen, túltetheltek, lestrapáltak vagyunk. A korfa 50 feletti. Nincs pénzünk wellness hétvégére, magán orvosra, feltöltődésre. Pedig vidámnak, mosolygósnak kellene lenni, de nem mindig megy. A kezdő pedagógus bére most kb.netto 320 ezer. Ugye milyen vonzó egy diplomás fiatalnak??? Én 30 éve vagyok a pályán, 3 diplomám van és megszereztem a mesterpedagógus minősítés. Képzelje, így az enyém már nettó 380 ezer! Tehát 30 év alatt nettó 60 ezret emelkedhet a kezdő pedagógus bére. Gyakornokból mester pedagógus végzettseggel. Ön azt írta, hogy a pedagógusok bére nettó 500-600 ezer forint. Nem, kedves anyuka, nem annyi. Ön a magánórákról is írt, hogy milyen szemtelenül drágán adjuk. Sem időm, sem energiám nincs a magánórákra, pedig az angol szakommal lennének lehetőségek.

Érti miért jelentkezett a szekszárdi tanítóképzőbe nulla számú hallgató nappali tagozatra? Mert a pálya nem vonzó és 30 év múlva sincs benne lehetőség. A pálya elöregedett. 50-60 év közötti pedagógusok, pedig nem mennek ki tüntetni. A sztrájkjogunkat hivatalosan elvették. Miért sztráljkoljunk, ha közben dolgozni kell? Úgy, hogy arra a napra bér sem jár. Igen,a lehetőség pedig mindig kísért, hogy egyszer mégiscsak elmegyek inkább a Lidlbe dolgozni, de ki fog akkor tanítani? Mert fiatalok nem jönnek.

Egy 30 éve pályán lévő, angol nyelv és történelem szakos tanár, 2 gyermek édesanyja.

Jelige: "Mi csak csücsülünk." Üdvözlettel!”

A legtöbb levélíró kikérte magának, hogy nem érdemlik meg a tanárok a jelentős fizetésemelést. Fotó: Depositphotos 2. Éva és Lujza

„Aki látott már tanárt közelről, esetleg maga is volt tanár, valószínűleg most olyan mértékben forgatja a szemét, hogy belesajdultak a szemmozgató izmai. De azért nem megyünk el az ügy mellett hozzászólás nélkül, mert a cikkben leírt, gyerekekkel nem foglalkozó, munkájukat el nem végző, etikátlan, igazságtalan, rossz tanárok márpedig léteznek.

És tudod, mi a baj? Egyre többen lesznek.

Az oktatás tudatos rombolásának eredményeképp teljesen kontraszelektív a pálya: azok, akik lelkiismeretesen, diákokat szeretve, heti 60-80 órában dolgoztak, egyre nagyobb számokban mennek el.

Mindenkinél máskor telik be a pohár, de betelik. Viszont azok, akik sosem hivatásként tekintettek pedagógusi munkájukra, legfeljebb úgy, hogy “legalább a járulékaim be vannak fizetve, és ha leszarok mindent, délután azt csinálok, amit akarok”, sosem fogják elhagyni ezt a pályát, mert pont ezért választották. Kirúgva pedig sosem lesznek, mert így is egyre inkább veszélyben van az iskola gyermekmegőrző funkciója is (az oktató-nevelő funkciót már rég nem látják el számos helyen).

Ha rendezik a pedagóguspályát (és ebben nem csak a fizetésemelés van benne, hanem a csökkentett adminisztrációs terhek, a szabad tankönyv-választás kérdése, a megfelelő eszközök beszerzése, az épületek karbantartása, stb.), akkor igen, sajnos lesz olyan, aki úgy kap fizetésemelést, hogy nem érdemli meg. De ha nem változtatunk, akkor viszont a maguktól cseperedő, analfabéta, leendő akkugyári dolgozók felügyeletén kívül semmi más nem fog maradni az oktatásból.

Úgyhogy ha valaki úgy érzi, kritikusan gondolkodó, szabad embereknek kell kijönniük a köznevelésből, arra kérjük, támogassa az oktatás ügyét.

Zebraszerdázz, járj el dialógusokra, most gyűjtsd a kitöltetlen nemzeti konzultációs íveket, menj el tüntetni, szerveződj, cselekedj, tájékozódj!

A cikkből amúgy kiderül, hogy a beküldő anyukának fogalma sincs egy tanár napjáról vagy a Pedagógiai Szakszolgálat feladatáról és szerepéről, de most ezekre itt nem térünk ki: számos tüntetésen van “tanár vagyok, kérdezz” táblával sétáló pedagógus, ott a Google: a “szerveződj, cselekedj, tájékozódj” felszólítást csak ismételni lehet.

Lezárásképp pedig a beküldő anyukának üzenjük, hogy ha kevesebb pénzt szán az oktatásra és a benne dolgozókra, mint az IKEA a gyermekmegőrzőre, akkor ne csodálkozzon, ha az oktatás színvonala az ikeás gyermekmegőrző színvonala alatt marad.”

Kocsis Katalin

"Tisztelt Vaspöri Gabriella!

Sajnálom, hogy ilyen rossz tapasztalatai vannak a mai közoktatással kapcsolatban! Mégis engedje meg, hogy néhány ténybeli tévedését (nem az összeset), mint a "diplomások legaljá"-nak egyik képviselője, helyre tegyek.

Ön szerint:napi 6×45 percet dolgozunk. Lehet meglepő:a szünetekben a gyermekek nem szívódnak fel:tízóraiztatunk, uzsonnáztatunk, ügyelünk udvaron, folyosón, aulában

sőt, fel szoktunk készülni az órákra, dolgozatokat szerkesztünk, majd ki is javítjuk azokat

igyekszünk segíteni a lelki problémákkal küzdő gyerekeknek(sajnos egyre több van)

a grafit szürke, zöld színű grafit nem létezik

a fekete-ruhás demonstráció az egészségügyben dolgozóké volt, a pedagógusoké a kockás inges megmozdulás

a Pedagógiai Szakszolgálat a tanulási, vagy egyéb zavarral küzdő gyerekekkel hívatott foglalkozni, nem a tanárral

Javaslat:ha valaki lekever a gyermekének egy pofont, jelentse az illetékes KLIK-nél

Kérés:Szeretnék túllépni a legalja szinten, így tervezem elvégezni az EU közgazdász képzést. Így kérem, ossza meg velem, hogy hol sikerült abszolválni ezt a szakot!"

Liszi Judit magyartanár

„Tisztelt Szerkesztőség!

A hölgynek csak annyit szeretnék üzenni: szívesen fogadom Őt egy hétre az iskolánkba. Kísérje végig a munkámat. Az a baj, hogy ezzel valószínűleg nem fog élni a levélíró, helyette hülyeségeket böfög fel, és valószínűleg okádik minden pedagógustól.

Esetleg abba nem gondol bele a hölgy, hogy pont ilyen ellenséges és gyűlöletkeltő hangnem miatt szinte elmenekülnek a pedagógusok a pályáról?!

A fizetés egy dolog, de ez a nagymértékű gyűlöletcunami teljesen elveszi a kedvét minden kollégának.

Természetesen köztünk is van jó és kevésbé jó munkaerő, mint minden szakmában, a többség azonban teszi a dolgát...addig, amíg a normális el nem menekül a pályáról. Nem vagyunk már sokan.

Feltételezem, az EU más országaiban minden rendben van az oktatással: nem lenne baj, ha oda járatná a gyerekét, mindenki nagy örömére.”